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Zenit-Fenerbahçe maçına İngiliz hakem

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Rusya'nın Zenit takımıyla yapacağı rövanş maçını Michael Oliver yönetecek.

Kaynak: Sporx.com
Zenit-Fenerbahçe maçına İngiliz hakem
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19 Şubat 2019 20:41
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Rusya temsilcisi Zenit ile 21 Şubat Perşembe günü oynayacağı rövanş karşılaşmasında, İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Michael Oliver görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, St. Petersburg Stadı'nda TSİ 20.55'te başlayacak karşılaşmayı, Michael Oliver yönetecek.

Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett'in yapacağı karşılaşmada, Chris Kavanagh ve Andre Marriner ise ilave yardımcı hakem olarak görev alacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ian Hussin olacak.

BUFFON'U ÇILDIRTAN HAKEM

İngiliz hakem, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile Juventus arasında oynanan yarı final maçının 90. dakikasında Real Madrid lehine penaltı kararı vermişti. Kararın üzerine Buffon, Oliver'in üzerine yürümüş ve kırmızı kart görmüştü. Real Madrid ise penaltıdan attığı golle finale çıkmıştı.



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