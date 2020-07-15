Zenit, ABD'li basketbolcu Billy Baron'u kadrosuna kattı

THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Rusya'nın Zenit Basketbol Takımı, Kızılyıldız forması giyen ABD'li şutör guard Billy Baron'u kadrosuna kattı.
Zenit Kulübü, 29 yaşındaki Baron ile iki yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Geçen sezon Kızılyıldız ile çıktığı 26 THY Avrupa Ligi karşılaşmasında 11,6 sayı, 2,7 ribaunt ve 2,2 asist ortalamaları yakalayan Baron, 2017–2018 sezonunda Eskişehir Basket'te forma giymişti.
Zenit Kulübü, 29 yaşındaki Baron ile iki yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Geçen sezon Kızılyıldız ile çıktığı 26 THY Avrupa Ligi karşılaşmasında 11,6 sayı, 2,7 ribaunt ve 2,2 asist ortalamaları yakalayan Baron, 2017–2018 sezonunda Eskişehir Basket'te forma giymişti.