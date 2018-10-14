Başantrenörü, 80-72 kazandıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında,performansından dolayı tebrik etti.özellikle ilk yarıda çok iyi oynadığını belirten, başkent ekibinin 40 dakika maçın içinde kalmayı başardığını ifade etti.Obradovic, takımının performansıyla ilgili, "İkinci çeyrekte oynadığımız gibi oynamamalıyız. Sadece 9 sayı ürettik. İkinci yarıda her şeyi değiştirdik.değerlendirmesinde bulundu.Sarı-lacivertli basketbolcuise "Takımımı kutluyorum. Rakibi de iyi oyundan ve savaşmasından dolayı tebrik ediyorum. Özellikle ilk yarıda çok iyi oynamadık. Çok fazla atış kaçırdık. Ancak ikinci yarıda daha iyiydik, maçı kazanmayı başardık." diye konuştu.Başantrenörü, ligde sahalarındaki ilk müsabakaya çıktıklarını hatırlatarak, "Kazanabileceğimiz bir maçı kaybettik." dedi.ULEB Avrupa Kupası'nda hafta içi Valencia Basket ile karşılaştıklarını anımsatan Gören, "Birbirine benzer maçlar oldu. O maçta da tempomuz, sertliğimiz, savunma ve hücum düzenimiz 25 dakikalık bölümde iyiydi. Bugün bunu biraz daha yayarak 35 dakikaya çıkardık." ifadelerini kullandı.Türk Telekom forması giyen Serhat Çetin deşeklinde görüş belirtti.