THY EuroLeague'in 12. haftasında Partizan evinde Olympiakos'u 78-70 mağlup etti.



Bu sonuçla Olympiakos, ligdeki 12. maçında 4. kez sahadan mağlup ayrıldı. 6 maç aradan sonra ilk kez kaybeden Yunan ekibi, bir sonraki maçında AS Monaco ile karşılaşacak.



Ligdeki 12. maçında 4. galibiyetini alan Partizan ise Zalgiris'i ağırlayacak.



Partizan'da Carlik Jones 15 sayı, 4 ribaunt, 8 asist; Iffe Lundberg 13 sayı, 4 ribaunt, 4 asist; Brandon Davies 12 sayı, 5 ribaunt, 2 asist; Vanja Marinkovic 10 sayı, 2 ribaunt ile oynadı.



Olympiakos'ta ise Evan Fournier 16 sayı, 2 ribaunt, 3 asist; Nikola Milutinov 13 sayı, 8 ribaunt; Alec Peters 12 sayı, 8 ribaunt; Luca Vildoza 8 sayı, 3 asist ile mücadele etti.



İŞTE MAÇIN ÖZETİ



