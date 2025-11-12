Zeki Çelik'in yeni adresi Juventus olabilir!

Roma'da geleceği belirsiz olan Zeki Çelik, sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Juventus, milli futbolcuyu bonservis ödemeden kadrosuna katmak istiyor; Roma ise yeni sözleşme için görüşmeleri sürdürüyor.

calendar 12 Kasım 2025 12:51 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2025 13:02
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Gian Pierro Gasperini yönetiminde zirve mücadelesi veren Roma'da Zeki Çelik'in geleceği henüz netlik kazanmadı.
 
Roma, milli futbolcunun sözleşmesini yenilemek isterken, Juventus'un da 28 yaşındaki sağ bekle ilgilendiği bildirildi.
 
BONSERVİS YOK, JUVENTUS İSTİYOR
 
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Juventus, transfere yüksek bedeller ödemeden kadrosunu yenilemeyi planlıyor ve Zeki Çelik bu açıdan en uygun adaylardan biri.
 
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli futbolcu için Juventus herhangi bir bonservis ödemeyecek ve maaşı kulübün kriterlerine uygun.
 
ROMA & ZEKİ SÖZLEŞME İÇİN GÖRÜŞÜYOR
 
Roma'nın yeni sözleşme görüşmelerine başladığı Zeki Çelik, Serie A'da son oynanan Roma-Udinese maçında ikinci golü kaydederek takımına katkı sağlamıştı.
 
2022'de Lille'den Roma'ya transfer olan Zeki Çelik, kariyerinde İstanbulspor, Bursa Nilüfer ve Bursaspor formalarını da giymişti.
