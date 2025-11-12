Zeki Çelik'in yeni adresi Juventus olabilir!

Gian Pierro Gasperini yönetiminde zirve mücadelesi veren Roma'da Zeki Çelik'in geleceği henüz netlik kazanmadı.

Roma, milli futbolcunun sözleşmesini yenilemek isterken, Juventus'un da 28 yaşındaki sağ bekle ilgilendiği bildirildi.

BONSERVİS YOK, JUVENTUS İSTİYOR

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Juventus, transfere yüksek bedeller ödemeden kadrosunu yenilemeyi planlıyor ve Zeki Çelik bu açıdan en uygun adaylardan biri.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli futbolcu için Juventus herhangi bir bonservis ödemeyecek ve maaşı kulübün kriterlerine uygun.

ROMA & ZEKİ SÖZLEŞME İÇİN GÖRÜŞÜYOR

Roma'nın yeni sözleşme görüşmelerine başladığı Zeki Çelik, Serie A'da son oynanan Roma-Udinese maçında ikinci golü kaydederek takımına katkı sağlamıştı.