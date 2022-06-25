Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın forvet adaylarından biri olarak anılan Zeki Amdouni geleceğiyle ilgili kararını verdi. Golcü oyuncu, İsviçre ekibi Basel ile anlaşmaya vardı.



BASEL İLE 2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI



Galatasaray ve Beşiktaş'ın gündemine gelen Zeki Amdouni, satın alma opsiyonlu olarak Basel'e 2 yıllığına kiralandı. 21 yaşındaki golcü geçen sezon 34 lig maçında 12 gol kaydetmişti.



"İKİNCİ KEZ DÜŞÜNMEDİM"



Futbolcu transferinin ardından açıklamalar yaptı. Amdouini, "Basel ile sözleşme imzaladığım için mutluyum. İsviçre'nin en iyi kulüplerinden biri. Dolayısıyla Basel'den teklif gelince ikinci kez düşünmedim. Kariyer planlamamla ilgili de sağlıklı konuşmalar yaptık. Bu da beni ikna etti" ifadelerini kullandı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ