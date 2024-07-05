Zaynutdinov'dan Beşiktaş'a: ''Rusya'ya gitmem!''

Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un gönderilmesini istediği Bakhtiyor Zaynutdinov, yönetime son sözünü söyledi ve Rusya'ya gitmek istemediğini dile getirdi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Zaynutdinov'dan Beşiktaş'a: ''Rusya'ya gitmem!''
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05 Temmuz 2024 11:58
Yeni sezon kadro oluşturma çalışmaları süren Beşiktaş'ta Serdar Topraktepe ve scout ekiplerinin raporları doğrultusunda teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'un gönderilmesini istediği Bakhtiyor Zaynutdinov, yönetime son sözünü söyledi.

''BEN RUSYA'YA GİTMEM''

Kazak futbolcu kendisine teklif yapan Zenit'e kesinlikle gitmek istemediğini ifade etti. Rus ekibi, Zaynutdinov'u haziran ayında da istemiş ve 5.5 milyon Euro'luk bir teklif yapmıştı. Ancak 26 yaşındaki futbolcu, "Beni Rusya'ya göndermeyin. Oraya kesinlikle gitmem" dedi.

Beşiktaş kulüp danışmanı Friedel'ın bu oyun cuya Amerika ve Avrupa'da kulüp aradığı öğrenildi.

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