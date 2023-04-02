Zaniolo: "Taraftarın önemi büyük"

Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo, Adana Demirspor maçının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Zaniolo: 'Taraftarın önemi büyük'
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02 Nisan 2023 00:29
Galatasaray'ın yıldız ismi Nicolo Zaniolo, Adana Demirspor maçının ardından görüşlerini aktardı.

İtalyan futbolcu, 2-0'lık galibiyette taraftarın önemli rol oynadığını söyledi.

Nicolo Zaniolo, "Çok zor bir maçtı. Adana Demirspor çok iyi bir takım. Karşımızda bizi zorlayan bir takım olunca zorlandık. Çok çalışarak, elimizden geleni yaparak kazanmayı başardık. Taraftarlarımız bugün her zaman olduğu gibi muhteşemdi. onları çok seviyorum. Bu galibiyette taraftarın önemi büyüktü." ifadelerini kullandı.

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