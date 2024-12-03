Zaniolo, Roma taraftarını çıldırttı!

Nicolo Zaniolo, Roma'ya attığı golün ardından eski takımının taraftarlarını adeta çıldırttı.

, Fotoğraf; Imago
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Zaniolo, Roma taraftarını çıldırttı!
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03 Aralık 2024 10:30
İtalya Serie A'nın 14. haftasında Atalanta, Roma deplasmanında 2-0 galip gelerek önemli bir üç puan kazandı. Karşılaşmaya damga vuran isim ise Galatasaray'dan kiralık olarak ayrılan eski Roma oyuncusu Nicolo Zaniolo oldu. İtalyan futbolcu, takımının ikinci golünü atarak gündeme oturdu.

TARAFTARDAN TEPKİ

Roma'dan olaylı bir şekilde ayrılan Zaniolo, maça yedek kulübesinde başladı. 64. dakikada oyuna giren 25 yaşındaki futbolcu, eski taraftarlarının yoğun tepkisiyle karşılaştı. Roma taraftarları, Zaniolo'yu yuhalayarak, ıslıklayarak ve küfürlü tezahüratlarla protesto etti.

İTALYA'DA GÜNDEM OLDU

Zaniolo, 89. dakikada Atalanta'nın ikinci golünü kaydederek skoru belirledi. Gol sonrası büyük bir sevinç yaşayan futbolcu, formasını çıkararak Atalanta taraftarlarının yanına koştu ve görkemli bir kutlama gerçekleştirdi. Bu hareket, İtalyan futbolunun gündemine oturdu.

Zaniolo'nun gol sonrası yaşadığı coşku ve Roma taraftarlarının ona olan tepkisi, İtalya genelinde tartışma konusu oldu. Eski takımına karşı yaşadığı bu duygusal anlar, İtalyan basınında geniş yer buldu.

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