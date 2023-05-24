Zalgiris, Olimpia Milano'dan Naz Mitrou-Long'u transfer ediyor

Zalgiris Kaunas, kısa rotasyonuna önemli bir takviye yapmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Zalgiris, Olimpia Milano'dan Naz Mitrou-Long'u transfer ediyor
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24 Mayıs 2023 18:39
Son güncelleme 24 Mayıs 2023 18:40
Litvanya basketbol'unun köklü ekiplerinden Zalgiris kadrosunu güçlendirmek adına önemli bir takviye yapmak istiyor.

Zalgiris, Olimpia Milano'nun deneyimli oyun kurucusu Naz Mitrou-Long ile gelecek sezon için her konuda anlaşmaya vardı

Geride bıraktığımız sezonda Milano ekibiyle istediği süreyi bulamayan Kanadalı oyun kurucu 21 Euroleague karşılaşmasında maç başına
7.4 sayı, 2.0 ribaund ve 2.0 asist ortalamalarıyla oynamıştı.

29 yaşındaki basketbolcunun adı Panathinaikos ile de anılıyordu.

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