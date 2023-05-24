Zalgiris, Olimpia Milano'dan Naz Mitrou-Long'u transfer ediyor

Litvanya basketbol'unun köklü ekiplerinden Zalgiris kadrosunu güçlendirmek adına önemli bir takviye yapmak istiyor.



Zalgiris, Olimpia Milano'nun deneyimli oyun kurucusu Naz Mitrou-Long ile gelecek sezon için her konuda anlaşmaya vardı



Geride bıraktığımız sezonda Milano ekibiyle istediği süreyi bulamayan Kanadalı oyun kurucu 21 Euroleague karşılaşmasında maç başına

7.4 sayı, 2.0 ribaund ve 2.0 asist ortalamalarıyla oynamıştı.



29 yaşındaki basketbolcunun adı Panathinaikos ile de anılıyordu.



