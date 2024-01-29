Zaha: "Hızlı oynayınca galibiyet geldi"

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Wilfried Zaha, 2-1 kazandıkları Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Zaha: 'Hızlı oynayınca galibiyet geldi'
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29 Ocak 2024 22:34
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Wilfried Zaha, 2-1 kazandıkları Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı hızlı oynamaya başladıklarında galibiyetin geldiğini söyleyen Zaha, "Maçın ilerleyen dakikalarında üstünlük kurduk. Hızlı oynamaya başladıktan sonra fark yarattık. Gol attığım için de mutluyum." dedi.

Taraftarların ilgisine değinen Zaha, "Taraftarımızın sevgisi beni çok mutlu ediyor. Bol bol çalışarak maçlarda gollerimi atmaya ve taraftarın sevgisine karşılık vermeye çalışıyorum. Sonunda şampiyonluk istiyoruz." sözlerini sarf etti.
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