Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova'dan ayrıldı

Yusuf Yazıcı, kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Lille kulübüne geri döndü.



CSKA Moskova'dan yapılan açıklamada; Lille ile bonservisi konusunda anlaşma sağlanamadığını ve Yusuf'un Lille'e geri döneceği duyuruldu. 350 bin euro'ya kiralanan Yusuf Yazıcı için CSKA Moskova, 11 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu ise indirmeye çalışıyordu.



Lille'de Burak Yılmaz ve Mehmet Zeki Çelik ile birlikte şampiyonluk yaşayan Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova'da 12 maçta 10 gol ve 2 asistlik katkı yaptı.



Yusuf Yazıcı'nın Lille ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.





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