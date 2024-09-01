Yusuf Demir için flaş paylaşım!

Galatasaray forması giyen Yusuf Demir için menajeri Serhat Güneş'ten sürpriz bir paylaşım geldi.
Güneş, Adana Demirspor maçının ardından 21 yaşındaki futbolcu için, "Adam tekmeye kafa atıyor, daha ne yapsın???" paylaşımı yaptı.
NE OLMUŞTU?
Yusuf Demir, Adana Demirspor karşılaşmasında sonradan oyuna dahil olmuş Tolga Kalender ile girdiği mücadele sonrası takımına penaltı kazandırmıştı. Yusuf Demir'in pozisyonda kafasında kanama meydana gelmişti.
Güneş, Adana Demirspor maçının ardından 21 yaşındaki futbolcu için, "Adam tekmeye kafa atıyor, daha ne yapsın???" paylaşımı yaptı.
NE OLMUŞTU?
Yusuf Demir, Adana Demirspor karşılaşmasında sonradan oyuna dahil olmuş Tolga Kalender ile girdiği mücadele sonrası takımına penaltı kazandırmıştı. Yusuf Demir'in pozisyonda kafasında kanama meydana gelmişti.