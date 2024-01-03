Yusuf Demir'den ihtarname açıklaması

Galatasaray'ın Basel'de kiralık oynayan Avusturyalı futbolcusu Yusuf Demir, Galatasaray'a ihtarname çektiği haberlerini yalanladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Yusuf Demir'den ihtarname açıklaması
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03 Ocak 2024 18:14
Son güncelleme 03 Ocak 2024 18:15
Galatasaray'ın Basel'de kiralık oynayan Avusturyalı futbolcusu Yusuf Demir, Galatasaray'a ihtarname çektiği haberlerine ilişkin bir paylaşım yaptı.

Instagram üzerinden bir paylaşım yapan Yusuf, "Galatasaray ile kesinlikle bir sorunum yoktur." ifadelerini kullandı.



NE OLMUŞTU?

Yıllık ücretinin tamamına yakınını Galatasaray'dan alan 20 yaşındaki oyuncunun, Galatasaray'ın gereken parayı ödemediği gerekçesiyle serbest kalmak için ihtarname çektiği öne sürülmüştü.

Basel'de bu sezon 11 maçta süre bulan Yusuf Demir, 1 kez gol sevinci yaşadı. Genç oyuncunun, devre arasında Galatasaray'a geri dönebileceği iddia edilmişti.
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