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Yusuf Akçiçek için talipler arttı!

Fenerbahçe'de forma giyen Yusuf Akçiçek, İtalyan kulübü Bologna'nın transfer gündeminde.

calendar 29 Mayıs 2025 12:45
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Yusuf Akçiçek için talipler arttı!
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Fenerbahçe forması giyen Yusuf Akçiçek'in talipleri artıyor.

Genç futbolcu için Fransa'dan Marsilya iddiası gündeme gelmişti. İtalya'dan da Bologna'nın takip ettiği ve genç futbolcunun performansını yakın izlediği öğrenildi.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 20 maça çıkan Yusuf Akçiçek, 2 gol 1 asistlik katkı gösterdi.


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