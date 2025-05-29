Yusuf Akçiçek için talipler arttı!

Fenerbahçe forması giyen Yusuf Akçiçek'in talipleri artıyor.
Genç futbolcu için Fransa'dan Marsilya iddiası gündeme gelmişti. İtalya'dan da Bologna'nın takip ettiği ve genç futbolcunun performansını yakın izlediği öğrenildi.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 20 maça çıkan Yusuf Akçiçek, 2 gol 1 asistlik katkı gösterdi.
Genç futbolcu için Fransa'dan Marsilya iddiası gündeme gelmişti. İtalya'dan da Bologna'nın takip ettiği ve genç futbolcunun performansını yakın izlediği öğrenildi.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 20 maça çıkan Yusuf Akçiçek, 2 gol 1 asistlik katkı gösterdi.
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