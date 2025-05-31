Yusuf Akçiçek: 'Gelecek sezon taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz'

Öncelikle hepimiz için istemediğimiz bir sezon geçti ama inşallah gelecek sezon taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Onlar bunu hak ediyor. İnşallah yeni sezona iyi bir şekilde hazırlanıp taraftarımızla sezonu güzel bir şekilde tamamlarız." dedi.

Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe , sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.Sarı-Lacivertliler'in genç stoperi, maçın ardından açıklamalarda bulundu.19 yaşındaki futbolcu, maç sonu yaptığı açıklamada