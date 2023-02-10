Türkiye'yi sarsan büyük depremde Antakya'da yıkılan 250 daireli Rönesans Rezidans'ın müteahhiti, yurt dışına çıkmak çalışırken İstanbul'da yakalandı.



Sözcü'nün haberine göre; müteahhitin çıkmak üzere havalimanına gitmeden önce bugün İstanbul'da bankalardan yüklü miktarda para çekmeye çalıştığı öğrenildi.



Sözcü'ye konuşan kaynaklar, müteahhitin banka hesaplarından gün boyu para çekmeye çalışmasının şüphe uyandırdığını, banka personelinin şüphelerini üst mercilere ilettiği öğrenildi.



Hatay'daki en lüks yapılardan biri olarak bilinen ve Antis Yapı tarafından 2012 yılında yapımı tamamlanan Rönesans Rezidans depremde tamamen yıkılmıştı.



KARADAĞ'DA ŞİRKET KURMUŞLAR



2012 yılında Antis Yapı tarafından İnönü Bulvarı'nda bulunan 10 bin 500 metrekare arazi üzerine inşa edilen 12 katlı Rönesans Rezidans adlı projenin deprem yönetmeliğine uygun bir şekilde radye temel üzerinde yapıldığı belirtilmişti.



44 metrekareden 174 metrekareye kadar değişen büyüklüklerde 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 tipinde daireleri inşa eden şirketin şimdiye kadar binden fazla konutu inşa ettiği öğrenildi.



Antis Yapı, Karadağ'da inşaat faaliyetlerinin yanı sıra, geçici oturum ve vatandaşlık konusunda danışmanlık hizmeti veriyor.





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