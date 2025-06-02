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Yunus Akgün, sezon başında yüzde yüz hazır!

Galatasaray'da ameliyat olan Yunus Akgün, 8 Ağustos'taki yeni sezon başlangıcına yüzde yüz hazır olacak.

calendar 02 Haziran 2025 08:09
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Yunus Akgün, sezon başında yüzde yüz hazır!
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Galatasaray'da sezonun final haftalarında sakatlığı olmasına rağmen sürekli oynayan Yunus Akgün, şampiyonluk garantilenince Süper Lig'in bitmesini beklemeden ameliyata girdi.

Tatile çıkmak yerine sol diz menisküs ameliyatı olan Yunus, bu profesyonel yaklaşımıyla takdir topladı. Yıldız futbolcu, 8 Ağustos'ta başlayacak Süper Lig'e fiziksel olarak yüzde yüz hazır girecek.

Galatasaray'ın kazandığı iki kupada büyük pay sahibi olan 24 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda 44 maçta 12 gol, 14 asistlik performans ortaya koydu.

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