Yunus Akgün, rekor için geri sayımda!

Galatasaray'da Yunus Akgün, 2-0 kazanılan Samsunspor maçına damga vuran futbolculardan biri oldu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Milli futbolcu, Samsun'da mücadeleyi 1 gol ve 1 asistle tamamladı.
Yunus Akgün, bu performansıyla birlikte bu sezon toplamda 20 gole katkı sağladı. [12 gol, 8 asist]
24 yaşındaki futbolcu, bir gole daha katkı sağlaması durumunda kariyer rekorunu egale edecek. Yunus, iki gole katkı sağlaması durumunda ise kariyer rekoru kıracak.
Yunus Akgün, 2021-2022 sezonunda Adana Demirspor'da 9 gol, 12 asistlik performansıyla kariyerindeki en skorer sezonu yaşamıştı.
Milli futbolcu, Samsun'da mücadeleyi 1 gol ve 1 asistle tamamladı.
Yunus Akgün, bu performansıyla birlikte bu sezon toplamda 20 gole katkı sağladı. [12 gol, 8 asist]
24 yaşındaki futbolcu, bir gole daha katkı sağlaması durumunda kariyer rekorunu egale edecek. Yunus, iki gole katkı sağlaması durumunda ise kariyer rekoru kıracak.
Yunus Akgün, 2021-2022 sezonunda Adana Demirspor'da 9 gol, 12 asistlik performansıyla kariyerindeki en skorer sezonu yaşamıştı.
🚀İşte Yunus Akgün'ün golüpic.twitter.com/VnEogXDlji
— Sporx (@sporx) April 11, 2025