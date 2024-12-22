Yunus Akgün: 'Puan farkını 8'e çıkardık'

Galatasaray'ın Kayserispor'u deplasmanda 5-1 mağlup ettiği maçta 1 gol, 2 asistlik katkı yapan Yunus Akgün, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
"PUAN FARKINI 8'E ÇIKARDIK"
Şampiyonluk yarışında büyük bir avantaj sağladıklarını söyleyen Yunus, "Müthiş mücadele ettik. Çok güzel sonuçla kazandık. Puan farkını 8'e çıkardık. Büyük bir avantaj sağladık. İlk yarıda istediğimiz oyunu oynayamadık. İkinci yarı daha iyi oynayıp kazandık. Berat'a hayırlı olsun, gelecek vaad eden futbolcularımızdan. Yengem ameliyat oldu, ona selam olsun, gol atarsam ona hediye edecektim, hediye olsun." dedi.
"EKSTRA ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUM"
Ekstra çalışmaya devam ettiğini söyleyen yıldız futbolcu, "Galatasaray altyapısından yetişmiş biri olarak benim için çok önemli. Çalışmaya devam ediyorum ekstra olarak. Onun meyvelerini yiyorum. Hedeflerim var. Daha çok gol atıp katkı yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı.
"F.BAHÇE'NİN PUAN KAYBI BÜYÜK MOTİVASYON OLDU"
Fenerbahçe'nin puan kaybının kendilerine büyük motivasyon olduğunu söyleyen genç futbolcu, "Çok mutluyuz. Takımımızda mükemmel bir hava var. Geçen gün rakibimiz kaybetti. Bize büyük motivasyon oldu. Puan farkını açtık. Devre arasına girmeden çok önemli bir galibiyet aldık. 2-3 sezondur burada kazanamıyorduk. Gollerim... Galatasaray'da hayallerimi yaşıyorum burada büyümüş biri olarak. Şampiyonluk da gelirse mükemmel bir sezon olur." sözlerini sarf etti.
"5. YILDIZI HEDİYE EDECEĞİZ"
Öte yandan taraftarına mesaj yollayan 24 yaşındaki futbolcu, "Allah'ın izniyle taraftarımıza 5. yıldızı hediye edeceğiz." açıklaması yaptı.
"PUAN FARKINI 8'E ÇIKARDIK"
Şampiyonluk yarışında büyük bir avantaj sağladıklarını söyleyen Yunus, "Müthiş mücadele ettik. Çok güzel sonuçla kazandık. Puan farkını 8'e çıkardık. Büyük bir avantaj sağladık. İlk yarıda istediğimiz oyunu oynayamadık. İkinci yarı daha iyi oynayıp kazandık. Berat'a hayırlı olsun, gelecek vaad eden futbolcularımızdan. Yengem ameliyat oldu, ona selam olsun, gol atarsam ona hediye edecektim, hediye olsun." dedi.
"EKSTRA ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUM"
Ekstra çalışmaya devam ettiğini söyleyen yıldız futbolcu, "Galatasaray altyapısından yetişmiş biri olarak benim için çok önemli. Çalışmaya devam ediyorum ekstra olarak. Onun meyvelerini yiyorum. Hedeflerim var. Daha çok gol atıp katkı yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı.
"F.BAHÇE'NİN PUAN KAYBI BÜYÜK MOTİVASYON OLDU"
Fenerbahçe'nin puan kaybının kendilerine büyük motivasyon olduğunu söyleyen genç futbolcu, "Çok mutluyuz. Takımımızda mükemmel bir hava var. Geçen gün rakibimiz kaybetti. Bize büyük motivasyon oldu. Puan farkını açtık. Devre arasına girmeden çok önemli bir galibiyet aldık. 2-3 sezondur burada kazanamıyorduk. Gollerim... Galatasaray'da hayallerimi yaşıyorum burada büyümüş biri olarak. Şampiyonluk da gelirse mükemmel bir sezon olur." sözlerini sarf etti.
"5. YILDIZI HEDİYE EDECEĞİZ"
Öte yandan taraftarına mesaj yollayan 24 yaşındaki futbolcu, "Allah'ın izniyle taraftarımıza 5. yıldızı hediye edeceğiz." açıklaması yaptı.