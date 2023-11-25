İngiltere Championship'te Yunus Akgün'lü Leicester City ile Valerien Ismael yönetimindeki Watford karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi Leicester City oldu.



Leicester City'e galibiyeti getiren golleri 76. ve 90+5. (penaltı) dakikada Jamie Vardy kaydetti.



Ev sahibi Leicester City'de Yunus Akgün 84. dakikada Kiernan Dewsbury-Hall'ın yerine oyuna girdi.



Bu galibiyetin ardından ligde iki maç sonra kazanan Leicester City puanını 42'ye yükseltti. Hafta sonra kaybeden Watford 21 puanda kaldı.



İngiltere Championship'te Leicetser City, Sheffield Wednesday'e konuk olacak. Watford, Norwich City'i ağırlayacak.





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