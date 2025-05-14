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Yunus Akgün: "5. yıldızı da istiyoruz"

Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, Trabzonspor finalinin ardından konuştu.

calendar 14 Mayıs 2025 23:04
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Yunus Akgün: '5. yıldızı da istiyoruz'
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Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, Trabzonspor finalinin ardından konuştu.

Yunus Akgün, "İnşallah pazar günü de 5. yıldızı takmak istiyoruz. Kulübümüze hayırlı olsun. Çok mutluyuz." dedi.

Milli futbolcu, ligdeki şampiyonluk için, "Tek bir 90 dakika kaldı. Bunun farkındayız. Artan bir performansımız var. Herkes çok istekli. İnşallah pazar günü de kupayı taraftarımıza hediye edeceğiz." sözlerini sarf etti.

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