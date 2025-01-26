Yunanistan derbisinin kazananan çıkmadı

Yunanistan Süper Lig'in. 20. hafta maçında Olympiakos, Panathinaikos'u konuk etti. Georgios Karaiskaki Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.



Olympiakos'un golünü dakika 14'te David Carmo attı. Panathinaikos'a beraberliği getiren golü ise 74. dakikada penaltıdan Fotis Ioannidis attı.



Olympiakos'un sağ bek oyuncusu Joao Costa, 45+2'de kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.



Olympiakos, bu sonucun ardından puanını 40 yaparak liderlik koltuğunda yer almaya devam etti. Panathinaikos ise puanını 40'a yükselterek ligin 3. sırasında konumlandı.



Olymoiakos forması giyen Yusuf Yazıcı, sakatlığı sebebiyle maç kadrosuna dahil edilmedi.



Öte yandan Panathinaikos'ta Bakasetas mücadeleye ilk 11'de başladı. 69. dakikada yerini Jeremejeff'e bıraktı.



Panathinaikos'un Galatasaray'dan transferi Tete ise mücadeleye yedek kulübesinde başladı. Karşılaşmanın 61. dakikasında Djuricic'in yerine oyuna dahil oldu.



Yunanistan Süper Lig'in bir sonraki haftasında Olympiakos, Levadiakos deplasmanına gidecek. Panathinaikos, OFI'yı konuk edecek.