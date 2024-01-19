Yunanistan'da Fatih Terim rüzgarı!

Yunanistan Kupası'nda sakatlıklar yüzünden 5 futbolcusundan yoksun sahaya çıkan Panathinakos'un deplasmanda 120 dakikası 0-0 biten maçta ezeli rakibi Olympiakos'u penaltılarda 7-6 yenerek çeyrek finale çıkması camiada büyük sevinç yaratırken ülke medyası Fatih Terim'e övgü yağdırdı.



Atina'da, Terim'in AEK derbisinden (1-1) sadece üç gün sonra yorgun takıma aşıladığı hırs, istek ve maçta yaptığı hamlelerin turu getirdiği konuşuluyor.



TARAFTARLAR OTOBÜSÜ DURDURUP KUTLADI



Ancak tecrübeli teknik adam ile gündemin ilk sırasında ise uzatmalarda yaşanan sakatlıklar karşısında stoper Samet Akaydin'ı daha ilk maçında santrfor olarak sahaya sürmesi var.



Panathinakos Kulübü Başkanı Giannis Alafouzos da maç sonrası Terim'i arayarak tebrik etti. 70 yaşındaki çalıştırıcı ise "Başkan, bu sana ilk hediyem olsun" diye cevap verdi. Taraftarlar ise maç sonrası takım otobüsünü durdurarak, Fatih Terim ve futbolculara sevgi gösterilerinde bulundular.



"KÖLN FUTBOL AKADEMİSİNDEN MEZUN OLANLAR DİPLOMALARINI YIRTIP ATMALI"



Yunanistan'ın tanınmış yorumcusu Kostas Gulis, Sport 24'deki yazısında, "Terim'in maçta ezber bozan hamlelerinden sonra, Almanya'daki Köln Futbol Akademisi'nden mezun olan teknik direktörlerin en az yarısının diplomalarını yırtıp atmaları gerekir" dedi.



Spor DNA'dan Tasos Nikoloyianis ise şunları belirtti: "Terim'li Panatihanikos, 7 günde 3 derbi maça çıktı. Sakatlıklara bağlı önemli eksikliklere rağmen, Terim inanılmaz hamleler yaptı."



