Yüksel Yıldırım: 'Galatasaray bırakırsa hemen alırım'

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da başkan Yüksel Yıldırım'dan Eyüp Aydın, Hamrun maçı ve ligdeki hedefleriyle ilgili açıklama geldi.
Başkan Yıldırım, "Hedefimiz 5 yıl içerisinde Süper Lig'de şampiyon olmak" ifadelerini kullandı.
"MALTA DEVLET BAŞANI ÜLKELERİNDEN KULÜP ALMAMI İSTEMİŞTİ"
Radyospor'a konuşan Yüksel Yıldırım, "Avrupa Kupaları'nda 2'de 2 yaptık amacımız Hamrun'u mağlup ederek yolumuza kayıpsız devam etmek ve grupta avantaj yakalamak. Hamrun Malta Ligi takımı, Malta ile ilişkilerim çok iyi bundan 2 yıl önce Malta Devlet Başkanı ülkelerinden kulüp almamı istemişti, bu sefer rakip olduk. Malta Ligi'nde takım maliyetleri çok uygun. Malta gibi Portekiz gibi ülkelerle ilgili düşüncem var. Yurt dışında yeni bir kulüp alabilirim" dedi.
"GALATASARAY BIRAKMAK İSTERSE HEMEN ALIRIM"
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Eyüp Aydın'ı beğenmedi iddialarını da cevaplayan Başkan Yıldırım, "Bu iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmıyor. Eyüp Aydın, Galatasaray ile sözleşme uzatma konusu nedeniyle aramıza geç katıldı ve kamp döneminde yoktu. Eyüp Aydın, 6 numara oynamak istiyor. Eyüp, 6 numara için hazır olması gerekiyor. Celil Yüksel örneği burada net bir örnek. Göztepe'ye kiralık gitti, sonrasında formayı aldı. Eyüp Aydın, Samsunspor'un oyun modeline uygun bir isim. Eyüp Aydın'ı Galatasaray bırakmak isterse hemen alırım" cevabını verdi.
"HEDEFİMİZ 5 YIL İÇİNDE SÜPER LİG ŞAMPİYONLUĞU"
Hedeflerinin Süper Lig'de şampiyonluk olduğunu belirten Yıldırım, "Samsunspor olarak hedefimiz 5 yıl içerisinde Süper Lig'de şampiyon olmak. Bu sezon sürpriz puan kayıpları yaşadık. Antalyaspor'a yenildik ancak rakibimiz 2 kez geldi goller attı. Fenerbahçe maçında 2 puanımız gitti. Bu iki maçı kayıpsız geçseydik puanımız 25 olacak ve lider Galatasaray'ın ensesinde olacaktık. Samsunspor olarak sezon öncesinde yaptığımız transferler katkı sağlıyor. Kulüp olarak transfer yaparken oyun modelimize uygun isimleri tercih ediyoruz, bu konuda geliştirilmiş yapay zekadan da destek alıyoruz" ifadelerini kullandı ve ekledi:
"Mustafa Aztopal dış ilişkiler sorumlusu olarak kulübümüze geri döndü. Mustafa Aztopal, Samsunspor adına görüşmeler yürütüyor. Red Bull Salzburg ile de görüşme yaptık."
Başkan Yıldırım, "Hedefimiz 5 yıl içerisinde Süper Lig'de şampiyon olmak" ifadelerini kullandı.
"MALTA DEVLET BAŞANI ÜLKELERİNDEN KULÜP ALMAMI İSTEMİŞTİ"
Radyospor'a konuşan Yüksel Yıldırım, "Avrupa Kupaları'nda 2'de 2 yaptık amacımız Hamrun'u mağlup ederek yolumuza kayıpsız devam etmek ve grupta avantaj yakalamak. Hamrun Malta Ligi takımı, Malta ile ilişkilerim çok iyi bundan 2 yıl önce Malta Devlet Başkanı ülkelerinden kulüp almamı istemişti, bu sefer rakip olduk. Malta Ligi'nde takım maliyetleri çok uygun. Malta gibi Portekiz gibi ülkelerle ilgili düşüncem var. Yurt dışında yeni bir kulüp alabilirim" dedi.
"GALATASARAY BIRAKMAK İSTERSE HEMEN ALIRIM"
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Eyüp Aydın'ı beğenmedi iddialarını da cevaplayan Başkan Yıldırım, "Bu iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmıyor. Eyüp Aydın, Galatasaray ile sözleşme uzatma konusu nedeniyle aramıza geç katıldı ve kamp döneminde yoktu. Eyüp Aydın, 6 numara oynamak istiyor. Eyüp, 6 numara için hazır olması gerekiyor. Celil Yüksel örneği burada net bir örnek. Göztepe'ye kiralık gitti, sonrasında formayı aldı. Eyüp Aydın, Samsunspor'un oyun modeline uygun bir isim. Eyüp Aydın'ı Galatasaray bırakmak isterse hemen alırım" cevabını verdi.
"HEDEFİMİZ 5 YIL İÇİNDE SÜPER LİG ŞAMPİYONLUĞU"
Hedeflerinin Süper Lig'de şampiyonluk olduğunu belirten Yıldırım, "Samsunspor olarak hedefimiz 5 yıl içerisinde Süper Lig'de şampiyon olmak. Bu sezon sürpriz puan kayıpları yaşadık. Antalyaspor'a yenildik ancak rakibimiz 2 kez geldi goller attı. Fenerbahçe maçında 2 puanımız gitti. Bu iki maçı kayıpsız geçseydik puanımız 25 olacak ve lider Galatasaray'ın ensesinde olacaktık. Samsunspor olarak sezon öncesinde yaptığımız transferler katkı sağlıyor. Kulüp olarak transfer yaparken oyun modelimize uygun isimleri tercih ediyoruz, bu konuda geliştirilmiş yapay zekadan da destek alıyoruz" ifadelerini kullandı ve ekledi:
"Mustafa Aztopal dış ilişkiler sorumlusu olarak kulübümüze geri döndü. Mustafa Aztopal, Samsunspor adına görüşmeler yürütüyor. Red Bull Salzburg ile de görüşme yaptık."