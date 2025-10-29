Yüksel Yeşilova: 'Nazillispor kesinlikle ligde kalacak'

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden ve düşme hattında yer alan Nazillispor Teknik Direktörü Yüksel Yeşilova açıklamalarda bulundu.



Yüksel Yeşilova Nazillispor'un kesinlikle ligde kalacağını belirterek, "Takım olarak zor bir maç dönemine girdik, çok zor 2 maç oynadık. Hem Karşıyaka hem Kütahyaspor şampiyonluğun adayları. Her iki maçta da oyuncularım iyi mücadele ettiler. Son Kütahyaspor maçındaki skor kesinlikle yanıltıcı bir skor. Takımım önümüzdeki maçlar için çok iyi mesajlar verdi. Ben buradan bütün Nazillispor sevenlere ve taraftarlarla net mesaj vermek istiyorum. Nazillispor kesinlikle sezon sonunda ligde kalacaktır. Sezon başı fikstür avantajı iyi kullanılmamış olduğundan şu an zor günler yaşıyoruz. Ara dönemde iyi bir kamp dönemi geçirip sezonu çok iyi yerde bitirmek için mücadele edeceğiz" dedi.



