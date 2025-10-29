29 Ekim
Kahta 02-Kasımpaşa
3-1
29 Ekim
Toulouse-Rennes
23:05
29 Ekim
Metz-Lens
21:00
29 Ekim
Nice-Lille
21:00
29 Ekim
Marsilya-Angers
23:05
29 Ekim
Nantes-AS Monaco
23:05
29 Ekim
Paris FC-Lyon
23:05
29 Ekim
Strasbourg-Auxerre
23:05
29 Ekim
Brann-Bodo/Glimt
21:00
29 Ekim
Le Havre-Brest
21:00
29 Ekim
Celtic-Falkirk
22:45
29 Ekim
Hibernian-Rangers
22:45
29 Ekim
Paderborn-Leverkusen
0-0DA
29 Ekim
FC Köln-Bayern Munih
22:45
29 Ekim
Braga-Santa Clara
22:15
29 Ekim
Benfica-Tondela
23:45
29 Ekim
Lorient-PSG
21:00
29 Ekim
Inter-Fiorentina
22:45
29 Ekim
Adliyespor-1461 Trabzon
2-0
29 Ekim
Swansea City-M.City
22:45
29 Ekim
Bursa Yildirimspor-Alanyaspor
1-2
29 Ekim
Orduspor 1967-Erbaaspor
4-2
29 Ekim
Pendikspor-Çorlu Spor 1947
3-2
29 Ekim
Manisa FK-Muğlaspor
0-2
29 Ekim
Antalyaspor-Bursaspor
0-012'
29 Ekim
Arsenal-Brighton
22:45
29 Ekim
Liverpool-C.Palace
22:45
29 Ekim
Genoa-Cremonese
22:45
29 Ekim
Wolves-Chelsea
22:45
29 Ekim
Newcastle-Tottenham
23:00
29 Ekim
Como-Verona
1-012'
29 Ekim
Juventus-Udinese
1-014'
29 Ekim
Roma-Parma
0-015'
29 Ekim
Bologna-Torino
22:45
29 Ekim
Dynamo Kiev-Shakhtar
2-184'

Yüksel Yeşilova: "Nazillispor kesinlikle ligde kalacak"

Nazillispor Teknik Direktörü Yüksel Yeşilova, düşme hattında olsalar da takımının ligde kalacağından emin olduklarını açıkladı."

calendar 29 Ekim 2025 14:24
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Yüksel Yeşilova: 'Nazillispor kesinlikle ligde kalacak'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden ve düşme hattında yer alan Nazillispor Teknik Direktörü Yüksel Yeşilova açıklamalarda bulundu.

Yüksel Yeşilova Nazillispor'un kesinlikle ligde kalacağını belirterek, "Takım olarak zor bir maç dönemine girdik, çok zor 2 maç oynadık. Hem Karşıyaka hem Kütahyaspor şampiyonluğun adayları. Her iki maçta da oyuncularım iyi mücadele ettiler. Son Kütahyaspor maçındaki skor kesinlikle yanıltıcı bir skor. Takımım önümüzdeki maçlar için çok iyi mesajlar verdi. Ben buradan bütün Nazillispor sevenlere ve taraftarlarla net mesaj vermek istiyorum. Nazillispor kesinlikle sezon sonunda ligde kalacaktır. Sezon başı fikstür avantajı iyi kullanılmamış olduğundan şu an zor günler yaşıyoruz. Ara dönemde iyi bir kamp dönemi geçirip sezonu çok iyi yerde bitirmek için mücadele edeceğiz" dedi.

