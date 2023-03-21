Yüksekovalı kayakçılar davul zurnayla karşılandı

Türkiye şampiyonu olan Yüksekova Kayaklı Koşu Takımı, ilçede davul zurnayla karşılandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yüksekovalı kayakçılar davul zurnayla karşılandı
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21 Mart 2023 14:30
Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası'nda takım halinde birinci olan Yüksekova Kayaklı Koşu Takımı sporcuları, ilçede davul zurnayla karşılandı.

Bolu'nun Gerede ilçesinde 17-19 Mart'ta düzenlenen şampiyonada birinci olan sporcular için Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü önünde karşılama töreni düzenlendi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sami Keskin ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri, davul zurna ve alkışlarla karşılanan sporcularla bir araya geldi, onları tebrik etti.

Sporcular da elde ettikleri başarıdan dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi.

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