Youssef En-Nesyri seriye bağladı!

Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, Slavia Prag maçında 85. dakikada Tadic'in pasında skoru 2-1'e getiren isim olurken, UEFA Avrupa Ligi'ndeki gol sayısını da 3'e çıkardı.
Üçüncü haftada oynanan Manchester United müsabakasında bu sezon Avrupa'daki ilk golünü atan Faslı oyuncu, AZ Alkmaar deplasmanında da sarı-lacivertli ekibin tek sayısını kaydetmişti.
Slavia Prag karşısında oyuna 78. dakikada girip 7 dakika sonra takımını öne geçiren Youssef En-Nesyri, galibiyette de önemli bir pay sahibi oldu.
Golcü futbolcu, üst üste 3 maçta attığı gollerle kendisinin de Avrupa kupaları kariyerindeki en uzun gol atma serisine ulaştı.
Üçüncü haftada oynanan Manchester United müsabakasında bu sezon Avrupa'daki ilk golünü atan Faslı oyuncu, AZ Alkmaar deplasmanında da sarı-lacivertli ekibin tek sayısını kaydetmişti.
Slavia Prag karşısında oyuna 78. dakikada girip 7 dakika sonra takımını öne geçiren Youssef En-Nesyri, galibiyette de önemli bir pay sahibi oldu.
Golcü futbolcu, üst üste 3 maçta attığı gollerle kendisinin de Avrupa kupaları kariyerindeki en uzun gol atma serisine ulaştı.