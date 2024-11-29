Youssef En-Nesyri seriye bağladı!

Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri, Avrupa'da üst üste üç maçta gol sevinci yaşadı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Youssef En-Nesyri seriye bağladı!
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29 Kasım 2024 02:07
Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, Slavia Prag maçında 85. dakikada Tadic'in pasında skoru 2-1'e getiren isim olurken, UEFA Avrupa Ligi'ndeki gol sayısını da 3'e çıkardı.

Üçüncü haftada oynanan Manchester United müsabakasında bu sezon Avrupa'daki ilk golünü atan Faslı oyuncu, AZ Alkmaar deplasmanında da sarı-lacivertli ekibin tek sayısını kaydetmişti.

Slavia Prag karşısında oyuna 78. dakikada girip 7 dakika sonra takımını öne geçiren Youssef En-Nesyri, galibiyette de önemli bir pay sahibi oldu.

Golcü futbolcu, üst üste 3 maçta attığı gollerle kendisinin de Avrupa kupaları kariyerindeki en uzun gol atma serisine ulaştı.

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