Youssef En-Nesyri'den Kur'an itirafı

Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Youssef En-Nesyri'nin katıldığı televizyon programında "Maça çıkmadan önce en son ne yaparsın?" sorusuna verdiği yanıt gündem oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Youssef En-Nesyri'den Kur'an itirafı
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29 Ocak 2025 00:26
Fenerbahçe'nin sezon başında İspanya LaLiga ekiplerinden Sevilla'dan transfer ettiği Faslı golcü Youssef En-Nesyri, TV100'e açıklamalarda bulundu.

"KUR'AN OKURUM"

"Maça çıkmadan önce en son ne yaparsın?" şeklidne sorulan bir soruya Youssef En-Nesyri, "Kur'an okurum." diye yanıt verdi.

En-Nesyri'nin bu açıklaması sosyal medyada gündem oldu.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe'de bu sezon 30 maçta süre bulan Faslı futbolcu, 16 gol attı ve 4 asist yaptı. 

 
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