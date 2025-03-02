Youssef En-Nesyri, atmaya devam ediyor!

Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri, son haftalardaki yüksek form grafiğini Antalyaspor maçında da sürdürdü.
Faslı futbolcu, Antalyaspor karşısında 30. dakikada fileleri havalandırdı.
Youssef En-Nesyri, Süper Lig'de son 10 maçta 13. kez ağları havalandırdı.
En-Nesyri, Antalyaspor maçındaki golüyle birlikte ligde 16, toplamda ise 26 gole ulaştı.
ALEX'TEN SONRA EN-NESYRI
Youssef En-Nesyri, ayrıca Süper Lig'de Alex de Souza'dan (2006) bu yana üst üste altı iç saha maçında gol atan ilk Fenerbahçe oyuncusu oldu.
Faslı futbolcu, Antalyaspor karşısında 30. dakikada fileleri havalandırdı.
Youssef En-Nesyri, Süper Lig'de son 10 maçta 13. kez ağları havalandırdı.
En-Nesyri, Antalyaspor maçındaki golüyle birlikte ligde 16, toplamda ise 26 gole ulaştı.
ALEX'TEN SONRA EN-NESYRI
Youssef En-Nesyri, ayrıca Süper Lig'de Alex de Souza'dan (2006) bu yana üst üste altı iç saha maçında gol atan ilk Fenerbahçe oyuncusu oldu.