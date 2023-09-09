Youri Tielemans Aston Villa'da mutsuz

Aston Villa'nın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Youri Tielemans ilk 11'de başlayamadığı için mutsuz.



BİR KEZ 11'DE BAŞLADI



Yeni transfer Youri Tielemans bu sezon yeni kulübü için Avrupa Konferans Ligi'nin ikinci ayağında Hibernian'a karşı sadece bir maça başladı ve karşılaşma 5-0'lık Aston Villa galibiyetiyle sonuçlandı.



Şu anda milli takım görevinde olan Tielemans, Cumartesi günü Belçika'nın Azerbaycan'daki eleme maçı öncesinde Villa Park'ta şimdiye kadar ki durumdan pek etkilenmediğini açıkladı.



Youri Tielemans, "Bu durum hoş değil. Menajer Unai Emery'ye, Aston Villa'ya oynamak için geldiğimi söyledim. Beni anlıyor ama şu anda geçen sezondan kalan iki orta saha oyuncusuyla oynamayı tercih ediyor." dedi ve şu kelimelerle açıklamalarına devam etti:



"Yakında maçların art arda geleceğini ve daha fazla süre bulacağımı söyledi. Bu cevabın ilerlememe yardımcı olmayacağını biliyorum ama ne yapabilirim ki? Ne zaman fırsat bulursam onu değerlendirmek isterim. Şu ana kadar Konferans Ligi'nde sadece bir kez ilk 11 başladım."



5 TRANSFERDEN BİRİYDİ



Youri Tielemans bu sezon Aston Villa'nın transfer ettiği Pau Torres, Moussa Diaby, Nicolo Zaniolo ve Clement Lenglet ile beraber takıma katılan 5 oyuncudan birisiydi.



