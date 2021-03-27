YORUM: Norveç - Türkiye

A Milli Takımımız, Norveç ile oynadığı karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 üstünlük ile tamamladı. Karşılaşmanın ilk yarısında neler oldu, ikinci yarıda bizi neler bekliyor.



ERMAN TOROĞLU



ALİ GÜLTİKEN



Muhteşem bir başlangıç yaptık. Beklediğimiz bir şey miydi, evet! Bu tip çıkışları iyi yaptığımızı söyledik. Ozan ile golü bulduk arkasından da Çağlar ile kafa topuyla golü bulduk. Sörloth'un önünde vurdu kafayı... 2-0 çok iyi skor, iyi bitirdik ve Sörloth'un bir tane vurduğu ve direkten dönen pozisyon var. Çok iyi götürüyoruz. İkinci yarıda daha iyi pozisyonlar bulabileceğimizi düşünüyorum



TÜMER METİN



Maça golle başlamamız müthişti.. Çok iyi konsantre durumdayız. Bugün iyi mücadele eden kazanacaktı, şu ana kadar biz çok iyi mücadele ediyoruz. Tüm ikinci topları alıyoruz. İlk yarıda çok diri ve mücadeleci bir takım var. İkinci yarıda Norveç daha fazla risk almak zorunda. Bu durumu biz avantaja çevirebiliriz. Kademeyi ve savunmayı iyi yapmaya devam etmek zorundayız.



ERMAN TOROĞLU



Milli Takım'ın oyuncu şekline baktığımızda, Süper Lig'de oynayan 2 oyuncu var. Bizim ligdeki maçlarda hakemlerle mücadele, eller havada, kendini yere atmak, ukalalık diz boyu... Bizim Milli Takım'da hiç böyle bir şey yok. El kol hareketleri falan yok. Türkiye'de oynayan ve Avrupa'ya giden oyuncularımız da düdük çalınca geri geliyorlar, yurt dışında teknik adamlar bunlara müsaade etmiyor. Bizim teknik adamlarımız da hep böyle.



Az gidiyoruz, gidince iyi gidiyoruz, dönerken herkes oyun alanını parsellemiş şekilde dönüyor. Çok çabuk bir hareket yapamazsan, 2-3 top yaparsan bizim takım yerleşiyor, o çok iyi. Avrupa'da oynayanlar fazla olunca oradaki disiplini alıyorlar. Orada daha farklı antrenman şekli. Bizdeki teknik adamlar demek ki Türkiye'de bu işi yapamıyorlar.



