Ünlü teknik direktör Yılmaz Vural, katıldığı televizyon programında Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'yu sert dille eleştirdi.



NTV'ye konuşan Vural, yıllardır devam eden "Fenerbahçe'yi çalıştıracak mı?" sorusuna da cevap verirken, açıklamaları gündem oldu.



"BU ADAMIN İMİTASYONU MU YOLLANDI?"



Ahmet Mümtaz Taylan'ın, "Mourinho'yu nasıl buluyorsun? Hocalığını beğeniyor musun?" sorusuna cevap veren Vural, "Farklılık var mı diye bakıyorsun, elinde sihirli değnek diye yorumlayacağım durumda, bakıyorsun maçı izliyorsun B planı yok. Hep oyuncu değiştiriyor" dedi.



"Buraya bu adamın imitasyonu mu yollandı?" diyen Vural, "Verdiği demeçlere bakıyorum, Türk toplumunu tanımıyor. Birisi uyandırmıyor mu? Adam baktı ki birilerini suçlamak başarısızlığı örtüyor, yapma! İdolsün sen, adam oldu Fenerbahçe taraftarından daha fazla taraftar" ifadelerini kullandı.



"GÖREMEZSENİZ BÜYÜK AYIP OLUR"



"Seni Fenerbahçe'nin başında görecek miyiz?" sorusuna da cevap veren deneyimli teknik adam, şu ifadeleri kullandı:



"Görmezseniz büyük ayıp olur! Bunu megalomanyak düşünce olarak bakma. Türkiye, belli bir yaşta insanları çöpe atmaya bayılıyor. Ülkemizi yöneten arkadaşlarımız 70'li yaşlarda değil mi? Neden bizler bu yaşlarda iş yapmayalım? Deneyim çok pahalı! Yaşlısına doğru davranan ülke değiliz biz!"



