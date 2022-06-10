Galatasaray Spor Kulübü'nün olağan seçimli genel kurul toplantısı için geri sayım başladı. Sarı-kırmızılıların eski yöneticilerinden ve başkan adaylarından Yiğit Şardan, Sporx'e özel açıklamalarda bulundu. Emrah Karalinç'in sorularını yanıtlayan Şardan, "Galatasaray'da en büyük tehlike, sevgi ortamının kaybolmasıdır" dedi. Ayrıca Şardan, oy kullanacak üyelere liyakat çağrısı yaptı.



Seçimin Galatasaray için hayırlı olmasını dileyen Şardan, "Galatasaray bilindiği üzere son seneyi sıkıntılı geçirdi. Bu sıkıntılar inşallah çözülür ve aşılır. İnşallah Galatasaray güçlü günlerine döner. Bunu temenni ediyorum. Tabii ki sportif başarısızlıklar oldu. Ekonomik olarak, camia olarak her konuda sıkıntılar vardı" ifadesini kullandı.



"SEVGİ ORTAMININ KAYBOLMASI ÇOK TEHLİKELİ"



Galatasaray'a veda etmeye hazırlanan Burak Elmas geride bıraktığımız günlerde, 'Galatasaray bundan sonra birleşemez' şeklinde bir açıklama yapmıştı. Şardan bu konuyla ilgili olarak, "Burak Elmas'ın söylediklerinde haklılık payı var. Camiamızda 10-15 senedir gruplaşmalar oldu. Bu son dönemlerde daha da derinleşti. İnsanlar birbirini sevmez hale geldi. Bu çok tehlikeli. Çünkü biz Galatasaraylıların ortak noktası Galatasaray sevgisidir. Bu sevgi ortamı kaybolunca sermaye de gidiyor! Bu çok tehlikeli" ifadesini kullandı.



"GALATASARAY'A BEDEL ÖDETTİLER"



Başkan adaylarının artık kelimelerini özenle seçmek zorunda olduğuna dikkati çeken Yiğit Şardan, "Geçen seçimde başkan adayları çok yanlış ve tutamayacakları söylemlerde bulundu, sözler verdi. Bu dönemde biraz daha herkes kelimelerini seçiyor. Daha makul vaatler ortaya koyuyor. Söylenenlerin yanlış olduğu ortaya çıktı. Daha önce vaatlerin altının doldurulması gerektiğini söyledim. Ama dinletemedim! O dönemde de diğer başkan adaylarına göre tecrübeli bir yöneticiydim. Sonuçlarını ben öngörebiliyordum. Onlar göremediler. Galatasaray'a bedel ödettiler. Sonrasında ibrasızlık ve seçim gibi sonuçlar ortaya çıktı. Şimdi başkan adayları daha makul konuşuyorlar. Buraya hizmet vermeye gelen insanlar çıkar elde etmeyi beklemiyorlar. Gönül bağlarının oldukları kulüpte sorun çözmeye geliyorlar. Kazanmak için her yol mübah olmamalı" dedi.



"SÜREÇ TERİM'E DE GALATASARAY'A DA ZARAR VERDİ"



Fatih Terim ile yaşanan sürecin Galatasaray'a da Terim'e de zarar verdiğini anlatan Şardan, "Fatih Terim'i öne sürerek başkan olmanın sıkıntıları da ortaya çıkıyor. Bu süreç Terim'e de zarar verdi. Tabi ki ayrılıklar da olabilir, doğal şeydir. Ama kendinizi bu kadar angaje ederseniz, göreve geldikten kısa bir süre sonra yolları ayırırsanız sıkıntılar baş gösterir. Neticede, Galatasaray Başkanı ile atışan bir teknik adam profili ortaya çıkar" diye konuştu.



"MUSTAFA CENGİZ BİLEREK YA DA BİLMEYEREK İYİLİK YAPTI"



Şardan, Riva ve Florya ile ilgili de konuştu. Galatasaray'ın eski başkan adayı, "Galatasaray'ın Florya'dan çıkması gerek. Değerli bir arazi var. Galatasaray'ın bunu iyi bir projeye ve gelir getirecek bir modele dönüştürmesi gerekiyor. Bunu yapabilmek kolay değil. Bunu kimin yapacağını iyi tespit etmek gerek. İnşallah iki proje de Galatasaray'a fayda sağlar. Galatasaray'a Mustafa Cengiz ve yönetimi bilerek ya da bilmeyerek büyük bir iyilik yaptı. Bankalar Birliği anlaşması TL üzerinden oldu. Galatasaray'ın borcunda da bir gerileme oldu. Galatasaray inşallah ekonomiyi iyi yönetir ve sorunları aşar" açıklamasında bulundu.



"ÜYELER LİYAKATE BAKSIN, KULÜBÜN GELECEĞİNİ DÜŞÜNSÜN"



Seçimde oy kullanacak üyelere de seslenen Yiğit Şardan, "Geçen seçimde de bundan sonra da tek çağrı yaparım; subjektif olmayalım! Üyeler Galatasaray'ın menfaati için oy kullansınlar. Kulübün menfaatleri için karar versinler. Liyakate baksınlar. Ahbap-çavuş ilişkileri olmasın. İnşallah Galatasaray'a yakışan ve hayırlı bir seçim olur" diyerek sözlerini tamamladı.





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