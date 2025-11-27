27 Kasım
Breidablik-Samsunspor
1-152'
27 Kasım
Fenerbahçe-Ferencvaros
1-1
27 Kasım
Fiorentina-AEK Athens
0-146'
27 Kasım
Omonia Nicosia-Dynamo Kiev
2-0
27 Kasım
Zrinjski Mostar-Haecken
2-1
27 Kasım
Sigma Olomouc-NK Celje
2-1
27 Kasım
U.Craiova-Mainz 05
1-0
27 Kasım
Hamrun Spartans-Lincoln Red Imps FC
3-1
27 Kasım
Rakow-Rapid Wien
4-1
27 Kasım
Feyenoord-Celtic
1-3
27 Kasım
Slovan Bratislava-Rayo Vallecano
2-1
27 Kasım
Drita-KF Shkendija
1-050'
27 Kasım
Aberdeen-FC Noah
1-047'
27 Kasım
Rijeka-AEK Larnaca
0-053'
27 Kasım
Jagiellonia Bialystok-KuPS Kuopio
1-051'
27 Kasım
Strasbourg-C.Palace
0-149'
27 Kasım
Shamrock -Shakhtar
0-153'
27 Kasım
Lech Poznan-Lausanne
2-0
27 Kasım
Alkmaar-Shelbourne
2-0
27 Kasım
Ludogorets -Celta Vigo
3-2
27 Kasım
Panathinaikos-Sturm Graz
1-148'
27 Kasım
Viktoria Plzen-Freiburg
0-0
27 Kasım
PAOK-Brann
1-1
27 Kasım
Aston Villa-Young Boys
2-1
27 Kasım
Lille-Dinamo Zagreb
4-0
27 Kasım
Roma-FC Midtjylland
2-1
27 Kasım
FC Porto-Nice
3-0
27 Kasım
Bologna-RB Salzburg
2-152'
27 Kasım
Genk-Basel
2-052'
27 Kasım
N. Forest-Malmö FF
2-052'
27 Kasım
Maccabi Tel Aviv-Lyon
0-451'
27 Kasım
FK Crvena Zvezda-FCSB
1-051'
27 Kasım
Real Betis-FC Utrecht
1-0DA
27 Kasım
Rangers-Braga
1-048'
27 Kasım
Go Ahead Eagles-VfB Stuttgart
0-254'
27 Kasım
Legia Warszawa-Sparta Prag
0-151'

Yiğit Efe Demir: "Taraftarı olduğum takım için mücadele ettim"

Fenerbahçe'nin genç stoperi Yiğit Efe Demir, Ferencvaros maçında ilk kez sahaya çıkmasının ardından büyük mutluluk yaşadığını belirtti.

27 Kasım 2025
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Yiğit Efe Demir: 'Taraftarı olduğum takım için mücadele ettim'






Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında sahasında Macaristan ekibi Ferençvaroş ile 1-1 berabere kaldı.
 
Maçın hemen ardından bu sezon ilk maçına çıkan Yiğit Efe Demir açıklamalarda bulundu.
 
"PLZEN MAÇINDAN ÖNCE HOCAM SÖYLEDİ"
 
Taraftarı olduğu takım için mücadele ettiğini söyleyen Yiğit Efe Demir, "5.5-6 aydır bunun için mücadele ediyordum. Dün hocamın açıklamalarından sonra sahada elimden geleni yaptım. Küçüklükten beri taraftarı olduğum takımda mücadele ettim. Tribünde ailemi gördüm. Taraftarlar inanılmaz destek verdi. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.
 
Tedesco'nun ne zaman şans vereceğini söylediğini de belirten genç stoper, "Plzen maçından önceki gün söyledi, oynayabileceğimi. Ben de ona göre hazırlıklarıma başladım. 4-5 gündür hazırlanıyordum. Hocam sağolsun güvendi, ben de güvenini boşa çıkarmadım." dedi.
 
Oynayacağını öğrendikten sonra kampta kaldığını söyleyen Yiğit Efe, "Hocamın sözlerinden sonra telefonlarım kilitlendi. Maça fokusladım. Rakibin hava topları çok iyiydi. Bunlara çok çalıştım. Hocamın açıklamalarından sonra beklenti yükseldi. Kampta kaldım. Saatlerce odamdan çıkmadım. Analizlerimi yaptım." ifadelerini kullandı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
