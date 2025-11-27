Yiğit Efe Demir: 'Taraftarı olduğum takım için mücadele ettim'

Temsilcimiz Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında sahasında Macaristan ekibi Ferençvaroş ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın hemen ardından bu sezon ilk maçına çıkan Yiğit Efe Demir açıklamalarda bulundu.

"PLZEN MAÇINDAN ÖNCE HOCAM SÖYLEDİ"

Taraftarı olduğu takım için mücadele ettiğini söyleyen Yiğit Efe Demir, "5.5-6 aydır bunun için mücadele ediyordum. Dün hocamın açıklamalarından sonra sahada elimden geleni yaptım. Küçüklükten beri taraftarı olduğum takımda mücadele ettim. Tribünde ailemi gördüm. Taraftarlar inanılmaz destek verdi. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Tedesco'nun ne zaman şans vereceğini söylediğini de belirten genç stoper, "Plzen maçından önceki gün söyledi, oynayabileceğimi. Ben de ona göre hazırlıklarıma başladım. 4-5 gündür hazırlanıyordum. Hocam sağolsun güvendi, ben de güvenini boşa çıkarmadım." dedi.

Oynayacağını öğrendikten sonra kampta kaldığını söyleyen Yiğit Efe, "Hocamın sözlerinden sonra telefonlarım kilitlendi. Maça fokusladım. Rakibin hava topları çok iyiydi. Bunlara çok çalıştım. Hocamın açıklamalarından sonra beklenti yükseldi. Kampta kaldım. Saatlerce odamdan çıkmadım. Analizlerimi yaptım." ifadelerini kullandı.