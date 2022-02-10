Yeni Malatyaspor'da antrenör Hakan Çalışkan istifa etti

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da antrenör Hakan Çalışkan'ın, görevinden istifa ettiği açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yeni Malatyaspor'da antrenör Hakan Çalışkan istifa etti
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10 Şubat 2022 15:19
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da antrenör Hakan Çalışkan, görevinden istifa etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulüp antrenörümüz Hakan Çalışkan, görevinden istifa etmiştir. Çalışkan'a takımımıza verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, futbol yaşantısında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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