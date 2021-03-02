Yeni Malatyaspor - Beşiktaş: İlk 11'ler

Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.Yeni Malatya Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Yeni Malatyaspor - Beşiktaş beIN Sports'da canlı yayınlanacak.Ligin 27. haftasında Yukatel Denizlispor'u 3-0 mağlup eden siyah-beyazlı takım, 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgiyle 54 puan toplayarak 2. sırada yer alıyor.Yeni Malatyaspor ise 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 yenilgi sonunda 31 puan elde ederek 13. sırada bulunuyor.İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Beşiktaş, 1-0 kazanmıştı.Ertaç, Chebake, Wallace, Hadebe, Kerim Hafez, Mallan, Acquah, Zeki, Adem, Mustafa, TettehUtku, Rosier, Vida, Welinton, Nsakala, Josef, Atiba, Necip, Larin, Ghezzal, Aboubakar.Beşiktaş, ligde oynadığı son 3 maçını galibiyetle tamamladı.Siyah-beyazlı ekip, Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıktan sonra İttifak Holding Konyaspor'u 1-0, Gençlerbirliği ve Yukatel Denizlispor'u 3-0'lık skorlarla mağlup etti.Beşiktaş'ta oynanacak karşılaşma öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Josef de Souza oynanacak mücadelede sarı kart görmeleri halinde 29. haftada oynanacak Gaziantep mücadelesinde cezalı duruma düşecek.Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor, ligde 8. kez karşı karşıya gelecek.İki takımın oynadığı 7 maçta Beşiktaş'ın 5, Yeni Malatyaspor'un 1 galibiyeti bulunurken, 1 karşılaşma ise golsüz sona erdi.2017-2018 sezonunda oynanan ilk maç 0-0 beraberlikle biterken, ikinci yarıdaki karşılaşmayı Beşiktaş 3-1 kazandı.Siyah-beyazlı ekip, sonraki sezon oynanan iki karşılaşmada rakibine 2-1'lik skorlarla üstünlük kurdu.Geçen sezon İstanbul'da oynanan karşılaşmada Yeni Malatyaspor, Beşiktaş'ı 2-0 yendi. Siyah-beyazlı ekip de deplasmanda rakibini 1-0 mağlup etti.Beşiktaş, bu sezon evindeki karşılaşmadan 1-0 galibiyetle ayrılmıştı.