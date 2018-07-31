"GÖZTEPE'DE EN ÇOK STAT ETKİLEDİ"

"160 MAÇ, LİGDE SON 4 SENEDE BENDEN FAZLA..."

"İNŞALLAH G.SARAY'A GOL ATARIM"

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da 4 sezon forma giydikten sonra sözleşme yenilemeyen ve Bursaspor'un kapısından dönen Göztepe'nin yıldız transferi Yasin Öztekin, Hollanda kampında ilk röportajını Yeni Asır Gazetesi'ne verdi. Göztepe'yi tercih nedeninden G.Saray ile olan ayrılık sürecine kadar birçok konuda önemli açıklamalar yapan yıldız futbolcu "Şimdi Göztepe zamanı" diyerek kariyerinde yepyeni bir sayfa açtığını dile getirdi.Göztepe'yi tercih nedeninin başkan Mehmet Sepil'in projeleri olduğunu belirten Yasin, "Beni en çok etkileyen yeni stadı oldu. Hem şehrin içinde, Göztepe taraftarını da düşünürsek o stat bittiğinde şampiyonluğa bile oynayabiliriz. Seneye stat bitecek bu yıl Avrupa'ya gidersek muhteşem olur. Yeni stat ile her şey olabilir. Avrupa'ya da oynayabilirsin. Taraftarı var, tesisleri var, stadın da bitiyor. Hiçbir engel yok.Artık hiçbir şey tutamaz Göztepe'yi" diye konuştu.Galatasaray'da sözleşmesi bittikten sonra kalması yönünde herhangi bir talep gelmediğini belirten yıldız isim "Akıllı bir insan düşündüğünde Galatasaray'da 160 tane maça çıkmışım. Süper Lig'e bakarsanız 4 senede benden daha fazla maçı, asisti, benden daha çok gol atan kanat oyuncusu var mı bilmiyorum. Belki 3-5 tane vardır. Bir yerde 3-4 sene oynadığında, "Yasin sözleşmeni 2-3 sene daha uzatalım" derler. Ama öyle bir şey olmadı. 4 sene oynadım, 6 tane kupam var. İyi ki de oynamışım" dedi.'Doğru zamanda, doğru yerdeyim' diyen Yasin sözlerini şöyle sürdürdü: "Şimdi Göztepe zamanı. Ekmeğimi artık burada kazanacağım. Ben Galatasaray'a karşı da oynasam sahada elimden gelenin en iyisini yapacağım. Galatasaray'da 4 sene oynadım geçti, gitti ve bitti. Sahaya çıkarsam inşallah 1-2 gol atarım."