Yapay zekadan Dinamo Zagreb - Fenerbahçe tahmini

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk hafta karşılaşmasında Dinamo Zagreb'e deplasmanda konuk olacak.
Maksimir Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayla ilgili Football Meets Data, simülasyon sonucunu paylaştı.
Football Meets Data, Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçını Avrupa Ligi'nde haftanın en dengeli 2 eşleşmesinden biri olarak gösterdi. Simülasyona göre Dinamo Zagreb'in mücadeleyi kazanmasına yüzde 34'lük oran verilirken, Fenerbahçe galibiyetinin oranı yüzde 39 oldu. Beraberliğin oranı ise yüzde 27 olarak belirlendi. Maçın gecenin en çekişmeli mücadelelerinden biri olması bekleniyor.
Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçıyla aynı oranları paylaşan bir diğer eşleşme olarak Nice-Roma maçı gösterildi.
Maksimir Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayla ilgili Football Meets Data, simülasyon sonucunu paylaştı.
Football Meets Data, Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçını Avrupa Ligi'nde haftanın en dengeli 2 eşleşmesinden biri olarak gösterdi. Simülasyona göre Dinamo Zagreb'in mücadeleyi kazanmasına yüzde 34'lük oran verilirken, Fenerbahçe galibiyetinin oranı yüzde 39 oldu. Beraberliğin oranı ise yüzde 27 olarak belirlendi. Maçın gecenin en çekişmeli mücadelelerinden biri olması bekleniyor.
Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçıyla aynı oranları paylaşan bir diğer eşleşme olarak Nice-Roma maçı gösterildi.