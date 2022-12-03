Yannick Bolasie: 'Taraftar için buradayım'

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 5 Aralık Pazartesi günü evinde karşılaşacağı Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Cengiz Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman önce yeşil-mavili formayı giyen Yannick Bolasie açıklamalarda bulundu. Kendi performansını değerlendiren Bolasie, "Benim burada bulunma sebebim Rizespor kulübüne katkıda bulunmak. Eğer kendime güvenim olursa ve o güvenim devam ederse bu kulübe çok faydalı olacağımı her maçta goller, asistlere devam edeceğimi düşünüyorum. Umarım son haftalarda ve şu anda gösterdiğim performans bundan sonra ki haftalarda da devam eder" şeklinde konuştu.

Çaykur Rizespor Kulübü'nün Süper Lig'e ait bir kulüp olduğunu belirten Bolasie, "Biz bu sene Süper Lig'e çıkmaya çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Şu anda bulunduğumuz pozisyon ikincilik. Burada bulunmamız gerekiyor ve bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Önümüzdeki maçlarda olumlu skorlar alırsak, biz bu pozisyonu sezon sonuna kadar devam ettirip Süper Lig'e çıkmak istiyoruz" dedi.

Pazartesi günü evlerinde karşılaşacakları Pendikspor maçı hakkında konuşan Bolasie, "Bulunduğumuz ikincilik pozisyonunu korumak, sağlamlaştırmak için fırsat bir maç. Bu maçı alırsak tüm rakiplerimize de şu an için bu ikinciliğin sahibiyiz mesajını rahatlıkla vereceğiz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Rizespor taraftarı ile ilgili yorum yapan Bolasie, "Taraftarlarımızın bana olan sevgisini gerçekten farkındayım. Hem bakışlarından hem söylemlerinden anlıyorum. Burada onları mutlu etmek için varım. Umarım bundan sonraki önümüzdeki maçlarda futbolumla, yapacaklarımla onları mutlu etmeye devam edeceğim. Hak ettiğimiz ve ait olduğunuz Süper Lig'e onlarla beraber döneceğiz" dedi.