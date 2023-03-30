Yanlışlıkla erken bitirilen maçın galibi Altay oldu

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Hakan Kutlu'nun ekibi Erzurumspor ile Tuna Üzümcü'nün yönetimindeki Altay karşı karşıya geldi.



Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Altay 4-2 kazanırken galibiyet golleri; 5. dakikada Muhammed Naderi, 47. dakikada Marco Paixao, 78. dakikada penaltıdan yine Marco Paixaco ve 88. dakikada Mustafa Akbaş'ın kendi kalesine yaptığı vuruştan geldi.



Ev sahibi Erzurumspor'un gollerini ise 8. dakika Mikhail Rosheuvel ve 51. dakikada penaltıdan Eren Tozlu kaydetti. Ev sahibi Erzurumspor'da Eren Tozlu, 76. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.



MAÇ SONUNDA İLGİNÇ OLAY



Maçın sonuna 10 dakika uzatma verilirken, hakem Burak Olcar 97:45'te maçı bitirdi. Daha sonra oyunculardan gelen uyarıyla hata yaptığını fark eden Olcar, Burak Olcar, özür dileyip, maçı tekrar başlattı.



Bu sonuçla birlikte Altay puanını 28'e yükseltirken, Erzurumspor 25 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Altay evinde Sakaryaspor'u konuk ederken, Erzurumspor deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak.





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