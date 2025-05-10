Yakup Sekizkök: 'Malaga ile iki kez oynadık. Birbirimizi tanıyoruz.'

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Başantrenör Yakup Sekizkök, Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunun finalinde 11 Mayıs Pazar günü karşılaşacakları İspanyol ekibi Unicaja Malaga'nın güçlü bir rakip olduğunu söyledi.
Yakup Sekizkök ile sarı-kırmızılı takımın oyuncularından Göksenin Köksal ve James Palmer, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Dörtlü Final organizasyonu kapsamında gerçekleştirilen sezonun en iyileri ödül töreninde, basın mensuplarına açıklamada buldu.
Kazananları tebrik ederek sözlerine başlayan Yakup Sekizkök, "James Palmer'ın ilk 5'e seçilmiş olması bizim için sevindirici. Göksenin Köksal da savunmadaki iyi performansını dün gösterdi. Hem de sezonun en değerli oyuncusuna karşı oynadı. Kendisi bence bu turnuvanın en iyi savunmacısı. Takımların başantrenörleri, kendi oyuncusunu bu ödüller için işaret edebilir. Bizim için önemli olan tek bir ödül var. O da en iyi takıma verilen bir ödül. İnşallah o ödülü kazanırız." ifadelerini kullandı.
Finaldeki rakipleri Unicaja Malaga'yı değerlendiren Sekizkök, "Daha önce Unicaja Malaga ile iki kez oynadık. Birbirimizi tanıyoruz. Bence organizasyonun en kuvvetli iki takımı finalde karşılaşacak. Üçüncü maçımızı yapacağız. Bir maçı biz, diğer maçı da onlar kazandı. Yarın kazanıp kupayı kaldıracağımıza inanıyorum." diye konuştu.
- Göksenin: "İnşallah Atina'da kupayı kaldıracağız"
Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Göksenin Köksal, önlerinde bir final maçı olduğunu belirterek, "Unicaja Malaga ile 2 kere oynadık. Deplasmandaki karşılaşmada eksiktik. Kendi evimizde kazandık. Şu anda da sakatlarımız var. Onlara karşı net bir galibiyet almak istiyoruz. 'Mayıslar bizimdir.' ve bunu herkes biliyor. İnşallah Atina'da kupayı kaldıracağız." şeklinde görüş belirtti.
Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon sakatlıklar nedeniyle inişli çıkışlı bir grafiklerinin olduğunu aktaran tecrübeli basketbolcu, "Unicaja Malaga galibiyetinden sonra takım yükselişe geçti. La Laguna Tenerife karşısında da inanılmaz basket oynadık ve karşılaşmayı kazandık. 15 sayıdan geri döndük. Belki de La Laguna Tenerife'den daha iyi bir ekip var karşımızda. Onlarla iki kez oynadık. Bu yüzden tecrübeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.
Organizasyonda 5 senedir mücadele ettiklerini dile getiren 34 yaşındaki oyuncu, "5 senedir ilk defa böyle bir başarı yakaladık. ULEB Avrupa Kupası şampiyonluğundan sonra da ilk defa Avrupa'da bir kupaya bu kadar yaklaştık. Yakup Sekizkök de ULEB Avrupa Kupası'nı kazandığımız dönemde takımın yardımcı antrenörlüğünü yapıyordu. İnşallah bu sefer o başantrenör olarak kupayı kazanır. Ben de takım kaptanı olarak bu kupayı kaldırmak istiyorum." dedi.
- Palmer: "Harika bir sezon geçirdik"
James Palmer ise 2024-2025 sezonunun en iyi 5'ine seçilmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "Bu ödülü kazanmak çok büyük bir lütuf. Çok minnettarım. Şampiyonlar Ligi bu sezon güzel geçti. Sezona bir hedefle başladık. Yarın da bu hedef için maça çıkacağız. Harika bir sezon geçirdik. En önemli şeylerden bir tanesi de bunun tadını çıkarmak." ifadelerini kullandı.
ABD'li oyuncu, ödülü kazanmasının kendisini motive ettiğini vurgulayarak, "Yarın oynanacak maç için hazırız." diye konuştu.
Yakup Sekizkök: "Malaga ile iki kez oynadık. Birbirimizi tanıyoruz."
Galatasaray Başantrenörü Yakup Sekizkök, İspanyol ekibi Unicaja Malaga maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Başantrenör Yakup Sekizkök, Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunun finalinde 11 Mayıs Pazar günü karşılaşacakları İspanyol ekibi Unicaja Malaga'nın güçlü bir rakip olduğunu söyledi.
- 18:05 Karagümrük, son dakikalarda bulduğu golle play off finaline yükseldi!
- 18:04 Manisa FK, üçlü averajla 1. Lig'de kaldı!
- 18:04 Boluspor, son sıradan play-off biletini kaptı!
- 18:03 Erzurumspor, 6. sıradan play-off'ta!
- 18:02 Ankaragücü, Amed'i yendi ama küme düştü!
- 18:02 Konyaspor, Umut Nayir'in kafası ile kazandı!
- 18:01 Süper Lig'e yükselen ikinci takım Gençlerbirliği
- 17:59 Kasımpaşa, Eyüpspor'u üç golle geçti!
- 17:43 Trabzonspor - Galatasaray: 11'ler
- 17:40 Yalovaspor, Basketbol Süper Ligi'nden düştü
- 17:31 Arsenal'de Trossard'a yeni sözleşme
- 17:22 Flick: "Szczesny'nin kalmasını istiyorum"
- 17:10 Bellingham için ameliyat ihtimali!
- 17:01 Paul Scholes: "Finalde favori Manchester United"
- 16:59 Valencia'dan Getafe karşısında net galibiyet
- 16:46 Muhammed Salah: "Ben efsaneyim"
- 16:28 Galatasaray yöneticisi Can Natan: "Kupayı getireceğiz"
- 16:27 Yakup Sekizkök: "Malaga ile iki kez oynadık. Birbirimizi tanıyoruz."
- 16:07 Gümüşhane'de Geleneksel Türk Okçuluğu heyecanı başladı
- 15:51 Fethiye'de eskrim Türkiye Şampiyonası başladı!
- 15:38 İlkay Gündoğan ve Hakan Çalhanoğlu için Galatasaray iddiası
- 15:23 Beşiktaş ile Adana Demirspor ligde 42. randevuda
- 15:17 Beşiktaş'ta başkanlık seçimi yapılacak!
- 15:14 Galatasaraylı yıldızlara BCL'den büyük onur!
- 15:12 Beşiktaş'ta Adana Demirspor maçı öncesi dört isim sınırda
- 15:05 Ahmet Minguzzi Spor Tesisi'nin açılışı yapıldı
- 14:57 Göztepe'de Hatay öncesi 6 eksik 2 şüpheli
- 14:40 Bodrum FK, Süper Lig'de kritik virajda
- 14:40 Erdal Karamercan: "Biz voleybol ülkesiyiz"
- 14:33 Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde kupa için sahaya çıkıyor
- 14:26 Altınordu'da Ateş ilk kez taraftarın önüne çıkacak
- 14:21 Altay'da 7 oyuncu serbest kalacak
- 14:13 El Clasico öncesi Arda Güler müjdesi
- 14:07 Gaziantep FK'de Selçuk İnan dönemi sona erdi!
- 13:59 Volkan Demirel, Aziz Yıldırım'ın teklifini açıkladı!
- 13:46 Denver Nuggets, Oklahoma City Thunder'a karşı seride öne geçti!
- 13:33 Trabzonspor'un Galatasaray karşısındaki galibiyet planı!
- 13:29 Galatasaray'dan sürpriz hamle: Yann Sommer
- 13:25 Fatih Tekke: "Hedef cesur bir takım oluşturmak"
- 12:56 Beşiktaş, forvet hattına çift takviye planlıyor!
- 12:42 Jose Mourinho, 31 farklı 11 seçti!
- 12:34 Gedson Fernandes, yüzde yüz kartal olacak!
- 12:20 Trabzonspor - Galatasaray: 10 şifre
- 12:08 Engin Verel'den Diego Carlos sözleri!
- 11:42 Arda Turan, Shakhtar ile imzalamaya yakın!
- 11:38 Ömer Üründül: "Mourinho'ya sormak istiyorum, neden oynamıyor?"
- 11:31 Gürcan Bilgiç: "Önce Dzeko'ya söylesinler"
- 11:08 Galatasaray'ın De Bruyne'ye önerdiği sözleşme şartları
- 11:06 Beşiktaş'a Ada'dan santrfor: Fabio Silva
- 10:42 Galatasaray'da Granit Xhaka gelişmesi
- 10:42 Beşiktaş'ta kanat harekatı: Dennis Man
- 10:27 Beşiktaş'tan Bajo için ilk temas!
- 10:00 Yazarlardan Fenerbahçe yorumları
- 09:40 Okan Buruk'tan oyuncularına uyarı: "Kupayı Unutmayın"
- 01:08 Ömer Faruk Beyaz, ligde bir ilki yaşadı!
- 01:03 Piatek, bu sezon 3. kez penaltıdan faydalanamadı
- 01:01 İrfan'ın ardından Livakovic de penaltıda gole izin vermedi
- 00:59 En-Nesyri 6 maç sonra gol attı
- 00:57 Skriniar ligde 13 maçta 3. golüne ulaştı!
- 00:53 Joao Pereira: "Lig sonuna kadar savaşacağız"
Arsenal'de Trossard'a yeni sözleşme
Flick: "Szczesny'nin kalmasını istiyorum"
Bellingham için ameliyat ihtimali!
Paul Scholes: "Finalde favori Manchester United"
Muhammed Salah: "Ben efsaneyim"
El Clasico öncesi Arda Güler müjdesi
Milan'dan geri dönüş!
Napoli'nin yeni hedefi Darwin Nunez
Arteta: "Liverpool'u alkışlayacağız"
Bayer Leverkusen'de Xabi yerine Cesc Fabregas
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
Galatasaray'ın De Bruyne'ye önerdiği sözleşme şartları
-
2
Trabzonspor - Galatasaray: 11'ler
-
3
Gaziantep FK'de Selçuk İnan dönemi sona erdi!
-
4
Ömer Üründül: "Mourinho'ya sormak istiyorum, neden oynamıyor?"
-
5
Volkan Demirel, Aziz Yıldırım'ın teklifini açıkladı!
-
6
Mourinho'dan 'Kalacak mısın?' sorusuna ilginç cevap
-
7
El Clasico öncesi Arda Güler müjdesi
-
8
İlkay Gündoğan ve Hakan Çalhanoğlu için Galatasaray iddiası
-
9
Anderson Talisca: "Tadic ile aramızda bir şey yok"
-
10
Okan Buruk'tan oyuncularına uyarı: "Kupayı Unutmayın"