Yakup Sekizkök: 'Malaga ile iki kez oynadık. Birbirimizi tanıyoruz.'

10 Mayıs
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2-1
10 Mayıs
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10 Mayıs
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19:00
10 Mayıs
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2-0
10 Mayıs
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2-1
10 Mayıs
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10 Mayıs
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10 Mayıs
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3-0
10 Mayıs
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2-0
10 Mayıs
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10 Mayıs
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10 Mayıs
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10 Mayıs
Southampton-M.City
0-056'
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19:30
10 Mayıs
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3-0
10 Mayıs
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10 Mayıs
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19:00
10 Mayıs
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22:00
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22:00
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22:00
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22:00
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22:00
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22:00
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10 Mayıs
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0-151'
10 Mayıs
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10 Mayıs
Leyton Orient-Stockport County
2-2
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Laval-Metz
0-014'
10 Mayıs
Rodez-Clermont Foot
0-114'
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Lorient-Martigues
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Pau-Guingamp
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20:00

Yakup Sekizkök: "Malaga ile iki kez oynadık. Birbirimizi tanıyoruz."

Galatasaray Başantrenörü Yakup Sekizkök, İspanyol ekibi Unicaja Malaga maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

calendar 10 Mayıs 2025 16:27
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Yakup Sekizkök: 'Malaga ile iki kez oynadık. Birbirimizi tanıyoruz.'
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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Başantrenör Yakup Sekizkök, Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunun finalinde 11 Mayıs Pazar günü karşılaşacakları İspanyol ekibi Unicaja Malaga'nın güçlü bir rakip olduğunu söyledi. 

Yakup Sekizkök ile sarı-kırmızılı takımın oyuncularından Göksenin Köksal ve James Palmer, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Dörtlü Final organizasyonu kapsamında gerçekleştirilen sezonun en iyileri ödül töreninde, basın mensuplarına açıklamada buldu.

Kazananları tebrik ederek sözlerine başlayan Yakup Sekizkök, "James Palmer'ın ilk 5'e seçilmiş olması bizim için sevindirici. Göksenin Köksal da savunmadaki iyi performansını dün gösterdi. Hem de sezonun en değerli oyuncusuna karşı oynadı. Kendisi bence bu turnuvanın en iyi savunmacısı. Takımların başantrenörleri, kendi oyuncusunu bu ödüller için işaret edebilir. Bizim için önemli olan tek bir ödül var. O da en iyi takıma verilen bir ödül. İnşallah o ödülü kazanırız." ifadelerini kullandı.

Finaldeki rakipleri Unicaja Malaga'yı değerlendiren Sekizkök, "Daha önce Unicaja Malaga ile iki kez oynadık. Birbirimizi tanıyoruz. Bence organizasyonun en kuvvetli iki takımı finalde karşılaşacak. Üçüncü maçımızı yapacağız. Bir maçı biz, diğer maçı da onlar kazandı. Yarın kazanıp kupayı kaldıracağımıza inanıyorum." diye konuştu.

- Göksenin: "İnşallah Atina'da kupayı kaldıracağız"

Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Göksenin Köksal, önlerinde bir final maçı olduğunu belirterek, "Unicaja Malaga ile 2 kere oynadık. Deplasmandaki karşılaşmada eksiktik. Kendi evimizde kazandık. Şu anda da sakatlarımız var. Onlara karşı net bir galibiyet almak istiyoruz. 'Mayıslar bizimdir.' ve bunu herkes biliyor. İnşallah Atina'da kupayı kaldıracağız." şeklinde görüş belirtti.

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon sakatlıklar nedeniyle inişli çıkışlı bir grafiklerinin olduğunu aktaran tecrübeli basketbolcu, "Unicaja Malaga galibiyetinden sonra takım yükselişe geçti. La Laguna Tenerife karşısında da inanılmaz basket oynadık ve karşılaşmayı kazandık. 15 sayıdan geri döndük. Belki de La Laguna Tenerife'den daha iyi bir ekip var karşımızda. Onlarla iki kez oynadık. Bu yüzden tecrübeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Organizasyonda 5 senedir mücadele ettiklerini dile getiren 34 yaşındaki oyuncu, "5 senedir ilk defa böyle bir başarı yakaladık. ULEB Avrupa Kupası şampiyonluğundan sonra da ilk defa Avrupa'da bir kupaya bu kadar yaklaştık. Yakup Sekizkök de ULEB Avrupa Kupası'nı kazandığımız dönemde takımın yardımcı antrenörlüğünü yapıyordu. İnşallah bu sefer o başantrenör olarak kupayı kazanır. Ben de takım kaptanı olarak bu kupayı kaldırmak istiyorum." dedi.

- Palmer: "Harika bir sezon geçirdik"

James Palmer ise 2024-2025 sezonunun en iyi 5'ine seçilmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "Bu ödülü kazanmak çok büyük bir lütuf. Çok minnettarım. Şampiyonlar Ligi bu sezon güzel geçti. Sezona bir hedefle başladık. Yarın da bu hedef için maça çıkacağız. Harika bir sezon geçirdik. En önemli şeylerden bir tanesi de bunun tadını çıkarmak." ifadelerini kullandı.

ABD'li oyuncu, ödülü kazanmasının kendisini motive ettiğini vurgulayarak, "Yarın oynanacak maç için hazırız." diye konuştu.

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