Xaxi, Pjanic'i bırakmıyor!

Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiralık geçiren Miralem Pjanic için flaş bir karar alındı.



İspanyol basınına göre; Xavi, Pjanic'in sezon öncesi hazırlık kampında gösterdiği etkili performans sebebiyle oyuncuya bir şans daha vermeye karar verdi.



JUVE İSTİYOR!



Serie A devi Juventus'un Pogba ve McKennie'nin sakatlanması sonrası gündemine aldığı yıldız oyuncu için görüşmelerini sürdürse de oyuncunun şimdilik İspanya'dan ayrılmayacağı ifade edildi.



32 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 26 maçta 4 asist yaptı.





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