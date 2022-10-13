Xavi: 'Şampiyonlar Ligi bize acımasız davranıyor'

Barcelona teknik direktörü Xavi Hernandez, Inter'le berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'nde tur atlamayı mucizelere bırakmaları ile ilgili açıklama yaptı.



Inter maçı değerlendirmesinde 'Şampiyonlar Ligi'nin kendilerine acımasız davrandığı' şeklinde betimleme yapan Xavi, "Şampiyonlar Ligi bize çok acımasızca davranıyor. Futbol hatalar oyunudur ve onları en aza indirmekle ilgilidir. Bugün savunmada bize büyük sorunlara mal olan ciddi hatalar yaptık" sözlerini kullandı.



"Bizim için çok ağır darbe oldu. Inter'i evinizde yenemezseniz Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı hak edemiyorsunuz demektir. Biraz umudumuz var ama mucizeye yakın" diye konuştu.



La Liga'da lider olan Barcelona, 16 Ekim Pazar günü Real Madrid deplasmanında El Clasico'ya çıkacak.





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