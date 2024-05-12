Xavi: "İkinci sırayı istiyoruz"

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, La Liga'da yeniden ikinci sırayı almak istediklerini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Xavi: 'İkinci sırayı istiyoruz'
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12 Mayıs 2024 15:16
Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, ligde Real Sociedad ile oynayacakları maç öncesi konuştu.

Xavi, "Sıradışı bir rakiple oynayacağız ama ligde yeniden ikinci sırayı almak istiyoruz." dedi.

Ligde ikinciliği elde edememeleri durumunda gelecek sezon planlarının değişip değişmeyeceği sorusuna yanıt veren İspanyol teknik adam, "Bir sonraki sezonun planlaması buna bağlı değil. Planlama yapıldı ve değişmeyecek." ifadelerini kullandı.

Barcelona, Real Sociedad ile pazartesi günü sahasında karşı karşıya gelecek.

İspanya La Liga'da şampiyonluğa ulaşan Real Madrid'in 35 maç sonunda 90 puanı bulunuyor. İkinci sıradaki Girona 35 maçta 75 puan topladı. Ligde üçüncü sırada yer alan Barcelona'nın 34 maçta 73 puanı bulunuyor.

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