Xavi'den ilk maça göre 3 değişiklik

Xavi Hernandez, Galatasaray'ı konuk ettikleri ve 0-0 biten ilk maçın 11'ine göre rövanşa 3 farklı oyuncuyla başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Xavi'den ilk maça göre 3 değişiklik
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Mart 2022 21:08
Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, Galatasaray'ı konuk ettikleri ve 0-0 biten ilk maçın 11'inde 3 değişiklik yaptı.

İspanyol teknik adam, Galatasaray karşısına takımını Ter Stegen, Dest, Eric Garcia, Pique, Jordi Alba, Busquest, Frenkie de Jong, Pedri, Adama Traore, Ferran Torres, Aubameyang 11'i ile çıkardı.

Xavi, ilk karşılaşmanın başlangıç kadrosunda görevlendirdiği Ronald Araujo, Nico Gonzalez ve Depay'ı yedeğe çekti. Genç çalıştırıcı, bu oyuncuların yerine Pique, Busquest ve Aubameyang'ı sahaya sürdü.

Barcelona'nın yedek kulübesinde Neto, Tenas, Araujo, Ricard Puig, Dembele, Depay, Braithwaite, Lenglet, Luuk de Jong, Mingueze, Nico Gonzalez ve Gavi yer aldı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.