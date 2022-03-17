Xavi'den ilk maça göre 3 değişiklik

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, Galatasaray'ı konuk ettikleri ve 0-0 biten ilk maçın 11'inde 3 değişiklik yaptı.



İspanyol teknik adam, Galatasaray karşısına takımını Ter Stegen, Dest, Eric Garcia, Pique, Jordi Alba, Busquest, Frenkie de Jong, Pedri, Adama Traore, Ferran Torres, Aubameyang 11'i ile çıkardı.



Xavi, ilk karşılaşmanın başlangıç kadrosunda görevlendirdiği Ronald Araujo, Nico Gonzalez ve Depay'ı yedeğe çekti. Genç çalıştırıcı, bu oyuncuların yerine Pique, Busquest ve Aubameyang'ı sahaya sürdü.



Barcelona'nın yedek kulübesinde Neto, Tenas, Araujo, Ricard Puig, Dembele, Depay, Braithwaite, Lenglet, Luuk de Jong, Mingueze, Nico Gonzalez ve Gavi yer aldı.





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