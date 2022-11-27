Xavi'den Endrick itirafı geldi

Barcelona teknik direktörü Xavi Hernandez, Brezilyalı yıldız adayı Endrick'le ilgili açıklama yaptı.



Xavi, 16 yaşındaki süper yıldız adayı Endrick'le bizzat kendisi konuştuğunu söyleyerek, "Endrick'le ve babasıyla bizzat ben konuştum. Onlara Barcelona'daki projemizden bahsettim. Biz saf yetenek istiyoruz ve bu onda fazlasıyla var. Günümüzün ve geleceğimizin oyuncusu." sözlerini kullandı.



Kararın tamamen oyuncuda olduğunu belirten Xavi, "Tamamen ona bağlıyız. Umarım bize gelir." diye konuştu.



Henüz 6 ay önce A Takım'a yükselen ve Palmeiras formasıyla çıktığı 14 maçta 9 gol 1 asist kaydederek dünyanın ilgisini çeken Endrick'i PSG ve Real Madrid'in çok ciddi şekilde istediği biliniyordu.





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