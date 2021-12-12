Xavi: 'Daha rekabetçi hale gelmeliyiz'

Barcelona Teknik Direktörü Xavi, yönetimle yapılan transfer toplantısı sonrası konuştu.



Xavi yaptığı açıklamada, "Transfer penceresi yaklaşıyor ve bu bizim için bir şans. Yönetimle sürekli iletişim halindeyiz. Yaptığımız toplantı çok verimliydi." açıklamasını yaptı.



İspanyol teknik adam ayrıca, "Anlıyorum mali sıkıntılarımız var ancak ekibi, kadroyu geliştirmek ve daha rekabetçi hale getirmek için çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.



Xavi, Barcelona'nın başında çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 de yenilgi yaşadı.





İLGİLİ VİDEO