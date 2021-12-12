Xavi: "Daha rekabetçi hale gelmeliyiz"

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'da Teknik Direktör Xavi, Barcelona yönetimiyle yapılan transfer toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Xavi: 'Daha rekabetçi hale gelmeliyiz'
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12 Aralık 2021 17:15
Barcelona Teknik Direktörü Xavi, yönetimle yapılan transfer toplantısı sonrası konuştu.

Xavi yaptığı açıklamada, "Transfer penceresi yaklaşıyor ve bu bizim için bir şans. Yönetimle sürekli iletişim halindeyiz. Yaptığımız toplantı çok verimliydi." açıklamasını yaptı.

İspanyol teknik adam ayrıca, "Anlıyorum mali sıkıntılarımız var ancak ekibi, kadroyu geliştirmek ve daha rekabetçi hale getirmek için çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.

Xavi, Barcelona'nın başında çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 de yenilgi yaşadı.


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