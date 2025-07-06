Xabi Alonso'dan Arda Güler açıklaması!

Real Madrid ile Borussia Dortmund, FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya geldi.Gol düellosuna sahne olan maçı İspanyol devi Gonzalo Garcia, Fran Garcia ve Kylian Mbappe'nin golleriyle 3-2 mağlup etti. Borussia Dortmund'un maçtaki gollerini Maximilian Beier ve Shrou Guirassy kaydetti.Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, birinci ve üçüncü gollerde asisti yapan isim oldu.Karşılaşmanın ardından Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, DAZN'a yaptığı açıklama Arda'nın performansını değerlendirdi.Xabi Alonso Arda Güler'in performansı için,dedi.Milli yıldızla ilgili ayrıca Alonso,ifadelerini kullandı.İspanyol teknik adam Arda'yla ilgili sözlerini şöyle tamamladı,