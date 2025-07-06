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Xabi Alonso'dan Arda Güler açıklaması!

Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde Dortmund karşısında 2 asistle yarı final biletini getiren Real Madrid'li Arda Güler, gündem oldu. Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, maçın ardından milli futbolcumuzdan övgüyle bahsetti.

calendar 06 Temmuz 2025 10:50
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Xabi Alonso'dan Arda Güler açıklaması!
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Real Madrid ile Borussia Dortmund, FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya geldi.

Gol düellosuna sahne olan maçı İspanyol devi Gonzalo Garcia, Fran Garcia ve Kylian Mbappe'nin golleriyle 3-2 mağlup etti. Borussia Dortmund'un maçtaki gollerini Maximilian Beier ve Shrou Guirassy kaydetti.

ARDA'DAN İKİ ASİST


Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, birinci ve üçüncü gollerde asisti yapan isim oldu.

Karşılaşmanın ardından Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, DAZN'a yaptığı açıklama Arda'nın performansını değerlendirdi.

Xabi Alonso Arda Güler'in performansı için, "Geliştirmesi gereken şeyler var ama bunları oynayarak yapacak." dedi.

"BİZE ÇOK FAZLA YARDIMCI OLDU"

Milli yıldızla ilgili ayrıca Alonso, "İlk yarıda stoperlere yaklaşıp Jude Bellingham ile bağlantı kurarak bize çok fazla yardımcı oldu. Ceza sahasına yakın bölgelerde etkili oluyor. İki asist, şutları ve işte tehlikeli olduğu yer burası." ifadelerini kullandı.

"GELİŞİMİ İÇİN ONA YARDIM ETMELİYİZ"

İspanyol teknik adam Arda'yla ilgili sözlerini şöyle tamamladı, "Hepimiz ona yardım etmeliyiz. Dün de söyledim, geliştirmesi gereken şeyler olacak ve oynamak, gelişmenizi sağlar."

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