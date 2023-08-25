Wouter Vrancken: "Adana'da hava sıkıntı olabilir"

Genk Teknik Direktörü Wouter Vrancken, 2-1 kazandıkları Adana Demirspor maçının ardından konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Wouter Vrancken: 'Adana'da hava sıkıntı olabilir'
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25 Ağustos 2023 00:55
Genk Teknik Direktörü Wouter Vrancken, 2-1 kazandıkları Adana Demirspor maçında ilk yarının durağan geçtiğini belirterek, "İkinci devrede rakibimiz de oyunumuza ayak uydurdu. O yüzden zorlu bir oyun oldu. Ancak oyuncularımızı teker teker tebrik ettim. Başta kötü bir oyun sergileseler de grup halinde oyuna devam ettiler." ifadelerini kullandı.

Rövanş maçıyla ilgili görüşü sorulan Wouter Vrancken, "Ben şansa inanmam. İyi bir takımla karşılaştık. Önümüzdeki hafta da iyi bir takımla karşılaşacağız. Adana'daki hava durumu rakibimiz için bir avantaj olabilir. Biz de buna ayak uydurmak durumundayız." değerlendirmesinde bulundu.

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